El abogado de Vito Quiles desvela que su cliente no se entrega porque "quieren que se vaya detenido" y confirma el ofrecimiento de Milei al agitador

Juango Ospina, abogado de Vito Quiles, confirma en Más Vale Tarde el ofrecimiento de Milei al agitador y denuncia que cuando se ha presentado esta mañana en el juzgado le habrían dicho "que si viene se va a ir detenido".

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con Juango Ospina, el abogado de Vito Quiles que desde ayer se encuentra en busca y captura tras no acudir a dos citaciones judiciales.

El letrado asegura que defienden a Quiles en más de seis procedimientos judiciales y se han enterado de la orden de detención "por la prensa". Tras conocer la situación de su defendido, explica que se han presentado en el juzgado "con toda la buena fe y siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y que allí les habrían dicho "que si viene se va a ir detenido".

Una cuestión que, afirma, le preocupa "como abogado y ciudadano", pues señala que ese "no es el proceder de un procedimiento regular". "Cualquier juzgado que esté buscando un ciudadano, si ese ciudadano comparece voluntariamente en el juzgado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé que el juez puede aceptar la comparecencia y luego notificar a la policía que se retire esa orden de búsqueda", explica.

En su opinión, "lo que acaba de ocurrir aquí es algo muy anómalo, inusual" y avisa de que "no nos va a temblar la mano para interponer una acción penal por lo que acaba de suceder en el día de hoy".

Ospina defiende que un compañero se ha presentado esta mañana en los juzgados y "ha dicho: 'Vito está aquí, quiere subir a comparecer'". La respuesta, según su versión, habría sido: "Queremos que se vaya detenido", algo que le habrían dicho hasta tres funcionarios y que asegura que tiene "grabado en vídeo y audio".

El abogado asegura no tener conocimiento de las dos citaciones a las que Vito Quiles no habría acudido: "¿A qué domicilio le están llegando?", comenta Ospina, que dice tener "claro" que "Vito Quiles no ha sido citado a comparecer ante este juzgado y que él, voluntariamente, jamás ha dejado de asistir". Además, sostiene que le han dicho que "la jueza sabía lo que estaba ocurriendo".

Ospina confirma el ofrecimiento de Milei a Vito Quiles para que se refugie en la embajada de Argentina. Afirma que tienen "una relación muy cordial" y que "esa conversación ha existido". En su caso, indica que intenta "buscar la mejor solución jurídica a su causa" y que cree "en la moderación, en el sentido común y el consenso".

Respecto al paradero actual del agitador, Ospina no aporta muchos detalles, pero asegura que estaría en disposición de presentarse en el juzgado "de manera inmediata".

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