Tesh Sidi, sobre el pacto entre Moreno Bonilla con Vox: "Ha estado haciendo un paripé durante toda la campaña"

La diputada considera que el Partido Popular se ha distinguido por ser un partido "racista" y que va "contra las mujeres, la igualdad o el aborto", por ese motivo no le ha sorprendido el acuerdo al que ha llegado el líder andaluz con el partido ultra.

Juanma Moreno Bonilla ha aceptado los postulados de Vox para así poder convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. El líder popular andaluz ha pasado, así, de afirmar que gobernar con Vox era "un lío" a aceptar, por ejemplo, la defendida por el partido ultra prioridad nacional.

Tesh Sidi manifiesta que no le ha sorprendido el pacto de los populares con Vox ya que la política del Partido Popular "siempre ha sido racista, contra las mujeres, la igualdad, el aborto...". La diputada indica que se está "centrando el tiro" en la prioridad nacional, "y no estamos poniendo el acento en que la prioridad es la privatización".

"Uno de los acuerdos a los que llegan es la privatización de las FP y la Formación Dual", expone Sidi. La diputada considera que Moreno Bonilla "ha estado haciendo un paripé durante toda la campaña electoral ya que todos los barones saben que solo pueden gobernar con Vox".

Sidi expone que esto es la antesala ya que, con esos acuerdos, están normalizando la posible llegada de Alberto Núñez Feijóo al gobierno junto con Santiago Abascal.

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