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Denuncian al Gobierno vasco

De venderse como el edificio sostenible más alto del mundo a ser un auténtico horno: el infierno de los vecinos de un bloque de Bilbao

Los detalles En algunas viviendas se llegan a alcanzar los 30 grados, ocho más de los que hay en el exterior, y la única solución que tienen los afectados es la de dejar el ventilador todo el día encendido.

De venderse como el edificio sostenible más alto del mundo a ser un auténtico horno: el infierno de los vecinos de un bloque de Bilbao
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Un edificio de Bilbao de consumo energético casi nulo y que se vendió como el bloque sostenible más alto del mundo ahora es una cárcel para el calor, tal y como denuncian sus vecinos.

El problema aparece cuando llegan los días calurosos y parece que la calefacción está encendida todo el día. En viviendas llega a alcanzarse de media los 30 grados, lo que supone ocho más que en el exterior, y la única solución que tienen los afectados es dejar el ventilador todo el día puesto. "En mi casa, hay cinco ventiladores, uno en cada habitación, y solo en el salón tengo tres porque es insoportable el calor", expresa un vecino.

Y es que el calor entra en el edificio pero no sale debido a las casi 3.000 chapas de aluminio rellenas de lana que lo envuelven. "Llevamos así siete años, en los que el calor se mete, pero no sale", denuncia un afectado.

Hartos de esta situación, los vecinos han llevado el caso a los tribunales tras interponer una demanda al Gobierno vasco.

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