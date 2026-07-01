Acoso, revelación de secretos, estafa y delitos de odio y contra el honor: las cinco causas por las que la Justicia investiga a Vito Quiles

El contexto La Policía ha acudido a detener al agitador ultra este miércoles a la sede del canal de YouTube en el que trabaja, aunque no ha logrado localizarle. Lo ha hecho en el marco de una nueva causa en el que está acusado de un delito contra el honor de una persona anónima.

La Policía Nacional intentó detener a Vito Quiles, colaborador de EDA TV, en su domicilio y en la sede del canal, siguiendo una orden de busca y captura. Sin embargo, no lograron arrestarlo ya que no estaba presente. Quiles sostiene que su orden de detención es promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras denuncias relacionadas con su encuentro con Begoña Gómez. Actualmente, Quiles enfrenta cuatro causas judiciales: revelación de secretos y acoso, delito de odio, estafa, e injurias y calumnias. Con este nuevo caso, son cinco los procesos judiciales en su contra.

La Policía Nacional ha acudido este miércoles al domicilio de Vito Quiles y a la sede de EDA TV, el canal de YouTube con el que colabora el agitador ultra, para detenerle. Lo han hecho con una orden judicial de busca y captura, aunque finalmente no lo han arrestado al no encontrarse Quiles en el lugar.

El propio agitador ha confirmado que pesa sobre él una orden de detención, sobre la que afirma que está promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", ha afirmado a través de un mensaje en la red social X.

Vito Quiles, envuelto en cuatro causas

El pseudoperiodista está envuelto en cinco procedimientos judiciales. El primero de ellos está relacionado con un delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, puesto que Quiles difundió a través de las redes sociales la dirección de su domicilio pocos días después del apagón del 28 de abril de 2025.

También está acusado por un presunto delito de odio por mofarse de una mujer con discapacidad que se manifestó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2024. La Fiscalía ha pedido dos años de prisión para Vito Quiles por esta causa.

Asimismo, está imputado por un delito de estafa después de que Renfe detectase y denunciase que el agitador se colaba de forma sistemática en sus trenes, con decenas de accesos no autorizados.

Del mismo modo, tiene una cuarta causa abierta por un delito de injurias y calumnias efectuadas contra el presidente de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. En este caso, Sánchez pide para Vito Quiles nueve años de prisión.

Ahora, con la aparición de este nuevo caso en el que se le acusa de un delito contra el honor, son cinco las causas por las que la Justicia busca a Vito Quiles.

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