Por publicar falsedades de un funcionario y no acudir a dos citas judiciales: las claves de la última querella de Vito Quiles

Los detalles El agitador ultraderechista ha señalado a un funcionario con nombre, apellido y rostro afirmando que es un asesor de Yolanda Díaz condenado a prisión, pero según relata la querella, ni es asesor ni ha estado en prisión.

La Policía sigue sin localizar a Vito Quiles tras la orden de busca y captura emitida por un juez, motivada por la denuncia de un funcionario al que Quiles acusó falsamente de ser asesor de Yolanda Díaz y de haber estado en prisión. Quiles ha sido citado dos veces sin éxito, y su abogado asegura que intentaron presentarse en los juzgados, pero fueron rechazados. Quiles, conocido por su capacidad de difusión, mantiene sus acusaciones y se defiende argumentando que es perseguido por cuestionar a figuras implicadas en corrupción. La orden de busca y captura busca que Quiles enfrente una nueva acusación por delito de honor.

Un día después de que el juez ordenara la busca y captura de Vito Quiles, la Policía sigue sin localizarle. Este jueves laSexta ha conocido más detalles de la denuncia que motiva esta búsqueda. Se trata de un funcionario de quien publicó falsedades. El juez ha citado al agitador ultraderechista dos veces sin conseguir que declare.

A un funcionario anónimo con una foto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha señalado con nombre, apellidos y rostro. "Un asesor de Yolanda Díaz en el Ministerio está condenado a siete años de prisión", aseguró Quiles el año pasado. Pero según relata la querella, ni es asesor ni ha estado en prisión, pero el agitador ha estado insistiendo.

"Entró en prisión en 2015 y salió de la cárcel en 2019 porque lo contrató el Ministerio de Yolanda Díaz para que ejerciera de camarero personal de la vicepresidenta del Gobierno", dijo Quiles. El abogado del funcionario destaca la capacidad de difusión del agitador ultra, que mantiene las acusaciones.

Mientras, en Más Vale Tarde, el letrado de Quiles ha asegurado que se ha presentado dos veces con él en los juzgados este mismo jueves. "No entiendo, como abogado penalista, que si yo vengo con este señor no me quieran coger la comparecencia y me digan a la cara, el letrado de la Administración de Justicia y tres funcionarios, que lo que quieren es que se vaya detenido", ha dicho. Además, ha afirmado que lo puede demostrar porque lo tiene "todo grabado".

"Se dedican a perseguirme a mí por hacerles preguntas a todos aquellos que están atravesando procedimientos de corrupción", ha tratado de defenderse Quiles. Pero a pesar de lo que el pseudoperiodista diga, la verdad es que está en busca y captura porque han intentado citarlo dos veces sin éxito. Mientras, en sus redes ha colgado una fotografía dando a entender que está en la piscina e invitando a acudir.

Pero, ¿qué pasa si sigue rehuyendo las citaciones de la Justicia? ¿Podrían los jueces tomar otras medidas? Para responder a estas cuestiones hay que tener en cuenta que la orden de busca y captura es exclusivamente para ponerle a disposición de la Justicia, para que la magistrada Rosa María Freire le comunique que tiene abierta una nueva pieza por delito del honor contra el funcionario. Ese es su único objetivo.

En todo caso, después de esas dos citaciones a las que no se ha presentado, a la jueza no le quedaba otro remedio. Lo que sí podría pasar es que le impusiera una serie de medidas cautelares, como comparecencias quincenales e, incluso, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sobre todo para asegurar que una vez que le llame acuda a esa llama judicial.

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