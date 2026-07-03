Antonio Maestre, a Juanma Moreno: "Un niño con cáncer en situación irregular, ¿lo va a dejar morirse? Porque eso dice su pacto"

Antonio Maestre analiza el pacto entre PP y Vox en Andalucía, en el que se contempla la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso a supuestos de urgencia vital".

Juanma Moreno sigue siendo protagonista tras su pacto con Vox que le obliga a tragar con cuestiones, como la prioridad nacional, ante las que se había posicionado en contra semanas o meses atrás.

Antonio Maestre analiza en este vídeo las claves del pacto entre PP y Vox en Andalucía, que incluye "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

Ante esto, el periodista plantea una pregunta a Juanma Moreno: "Un niño con cáncer que esté en situación irregular, ¿lo va a dejar morirse? Porque eso es lo que dice su pacto".

Una pregunta con la que espera que los periodistas que tengan acceso al presidente de la Junta de Andalucía "le martilleen todo el rato".

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