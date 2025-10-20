La fundación de Abascal registra pérdidas por 374.000 euros pese a recibir casi 11 millones de Vox en cinco años

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de su fundación, Disenso.

El contexto La Fundación Disenso se creó en 2020 y fue presentada por Vox como un foro de análisis y debate de asuntos de actualidad. Desde su nacimiento, el partido ultraderechista ha traspasado a la fundación que preside Abascal casi 10 millones de euros.

La Fundación Disenso, creada por Santiago Abascal y ligada a Vox, cerró 2024 con pérdidas de 373.861 euros, pese a recibir casi 11 millones de euros del partido en cinco años. En 2024, Vox transfirió dos millones de euros, siendo su principal ingreso. Otras fuentes fueron subvenciones de 77.139 euros y donaciones de 105.694 euros. Las fundaciones como Disenso no tienen límites legales para donativos, lo que genera opacidad en gastos, como los 348.039 euros en "servicios de profesionales independientes". La Gaceta, su plataforma informativa, está vinculada a Lepanto Strategy SL, propiedad de Gabriel Ariza, y recibe 5.000 euros por el dominio. Vox ha inyectado 10,9 millones de euros a Disenso para impulsar la "batalla cultural" en temas como la inmigración y la violencia de género.

La Fundación Disenso, creada por Santiago Abascal y vinculada directamente a Vox, ha cerrado el ejercicio de 2024 con unas pérdidas de 373.861 euros. Se trata de la primera vez que la organización entra en números rojos, a pesar de que ha recibido cerca de 11 millones de euros del partido ultraderechista en los últimos cinco años.

Según informa El País, solo en 2024, Vox transfirió a Disenso dos millones de euros. Esta cifra representa la práctica totalidad de sus ingresos anuales, ya que las otras fuentes de financiación fueron significativamente menores: 77.139 euros procedentes de subvenciones de los ministerios de Exteriores y Cultura, y 105.694 euros en donaciones privadas. La segunda partida más abultada corresponde a los denominados "servicios de profesionales independientes", que suman 348.039 euros.

Pero, según señala la información de El País, uno de los focos de actividad de Disenso es La Gaceta, que cuenta con 23 empleados y tres trabajadores subcontratados. El dominio gaceta.es pertenece a Lepanto Strategy SL, una empresa propiedad de Gabriel Ariza Rossy, hijo del empresario y expolítico Julio Ariza, considerado uno de los padrinos mediáticos de Abascal. Lepanto alquila el dominio a Disenso por 5.000 euros durante cuatro años.

Además, durante los años 2021 y 2022, los últimos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, Disenso recibió 2,5 millones de euros anuales de Vox.

El volumen de estas transferencias llama la atención al compararse con las ayudas que reciben otras fundaciones vinculadas a partidos: la Fundación Pablo Iglesias del PSOE percibe unos 280.000 euros anuales, mientras que la del PP, Concordia y Libertad, apenas recibe 16.000 euros al año.

En total, Vox ha inyectado 10,9 millones de euros a Disenso desde su creación, como parte de una estrategia que Abascal ha defendido públicamente como necesaria para dar la "batalla cultural" en temas como la inmigración, la violencia de género o el cambio climático. Lo cierto es que en más de una ocasión la plataforma ha cambiado la nacionalidad del agresor o la víctima para desinformar sobre la inmigración.