Gertrudis, la secretaria de Zapatero y posible tercer eslabón de la trama: llevaba su agenda y transmitía sus mensajes a Julito

¿Por qué es importante? El auto detalla que Alcázar, persona clave en el entorno más estrecho del expresidente a su lado desde hace más de 20 años, habría participado en la organización de las presuntas actividades ilícitas de Zapatero.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha identificado a José Luis Rodríguez Zapatero como el "núcleo decisor" de una trama investigada, destacando el papel crucial de Gertrudis Alcázar, su secretaria desde hace más de 20 años. Alcázar es considerada una pieza operativa esencial, encargada de la agenda del exmandatario y de la organización de presuntas actividades ilícitas. La UDEF ha incautado agendas y el móvil de Alcázar, analizando su contenido. Según el auto, ella transmitía mensajes al empresario Julio Martínez y gestionaba instrucciones para la creación de una sociedad en Dubái, actuando como tercer eslabón en la trama.

El juez sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como el "núcleo decisor" de la trama. Y ahí surge con fuerza el nombre de Gertrudis Alcázar, una persona clave en el entorno más estrecho del expresidente que está a su lado desde hace más de 20 años. Ahora ejercía como secretaria de la oficina del expresidente. Según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, es "una pieza operativa esencial dentro de la red".

Alcázar es uno de los focos principales de la investigación, una pieza clave que, según el auto, se encargaba de llevar la agenda del exmandatario español. En él se detalla que la secretaria habría participado en la organización de las presuntas actividades ilícitas de Zapatero. "[...] José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico [...] A su alrededor actúan colaboradores de confianza, entre ellos María Gertrudis Alcázar, - encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación", apunta el auto.

Según la 'Cadena Ser', la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha encontrado varias agendas del expresidente y ha incautado el móvil de su secretaria, que están analizando porque consideran que es una persona del círculo cercano de Zapatero.

Alcázar trabajaba desde la oficina del expresidente y era ella quien estaba en contacto con el empresario Julio Martínez para transmitirle los mensajes del exmandatario. Según el juez Calama, ella era el tercer eslabón de la trama del rescate de Plus Ultra. "La gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, [...] quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este", detalla el auto.

El auto también apunta que Gertrudis Alcázar llegó a dar instrucciones a Julio Martínez para la constitución de una sociedad en Dubái. "[...] José Luis Rodríguez Zapatero remite gestiones y directrices a través de dos empleadas administrativas, María Gertrudis Alcázar Jiménez [...] , que dan cobertura formal y documental a su ilícita actividad", según el documento. Ahora queda esperar a que la UDEF analice todo el material.

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