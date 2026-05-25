Ramoncín pone en valor el trabajo de Alfonso Pérez Medina analizando el sumario de Zapatero: "Esto se llama periodismo"

El periodista ha mostrado el volumen de nuevos documentos que está revisando junto al equipo de laSexta Noticias tras la apertura del sumario que habría derivado en la imputación del expresidente socialista.

Se ha levantado el secreto de sumario con respecto a la investigación de la UDEF que ha derivado en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Uno de los hallazagos que más ha sorprendido es el contenido de la caja fuerte que se encontraba en el despacho del expresidente del Gobierno. En su interior había, entre otras cosas, joyas y relojes.

Alfonso Pérez Medina indica que se compone de centenares de folios. "En eso se ha basado el juez para imputar al expresidente", indica Cristina Pardo. El periodista aclara que el magistrado se ha basado en los informes de la UDEF, de la Agencia Tributaria y la documentación que se ha ido aportando a la causa.

El periodista cuenta que el equipo de laSexta Noticias están revisando de manera exhaustiva toda esa nueva información. "Y ya vemos datos nuevos", adelanta. "Si ves que te falta cualquier cosa, lo que necesites para seguir analizando todo", ofrece Iñaki López, "que no te falten marcadores".

Pérez Medina muestra como su espacio está ocupado por todos esos documentos y, además, tiene numerosos rotuladores y bolígrafos. "Esto se llama periodismo", señala Ramón Márquez, 'Ramoncín', "esto es lo que hace un periodista".

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