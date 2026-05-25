Bea de Vicente analiza la situación de las joyas en el despacho de Zapatero: de la tasación a la acreditación de su origen

Bea de Vicente analiza el hallazgo por parte de la UDEF de numerosas joyas durante el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. En este vídeo valora la posibilidad de la herencia y cómo acreditarlo.

En el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, la UDEF ha encontrado numerosas joyas guardadas dentro de una caja fuerte.

Según Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, estas joyas formarían parte, en su mayoría, de la herencia de Sonsoles Espinosa, la mujer del presidente, así como regalos recibidos en algunos de sus viajes.

En este punto, Bea de Vicente explica que ahora hay que hacer una tasación de las joyas que, probablemente, se le encargue a "un perito especializado en joyas".

Una vez que se conozca el valor, hay que esclarecer su origen, porque "si son regalos, a partir de un determinado volumen hay que decirlo a Hacienda", indica la abogada.

"A ti no te pueden regalar una joya de 300.000 euros, porque podría ser una donación encubierta", apunta Bea, que señala que para acreditar que esas joyas forman parte de una herencia haría falta "un cuaderno particional, la declaración de la herencia y el inventario de la abuela".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.