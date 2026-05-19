La Policía registra la oficina del expresidente Zapatero y otras tres empresas, entre ellas la de sus hijas

Agentes de la Policía Nacional guardan material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid

Los detalles Las dos hijas del expresidente del Gobierno, junto con su abogada, han estado presentes en el registro que los agentes han realizado en la sede de su empresa, la agencia de publicidad 'What The Fav S.L'.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las sedes de tres empresas, incluyendo la de sus hijas, en relación con la causa sobre la aerolínea Plus Ultra por la que la Audiencia Nacional le imputa. Los registros, ordenados por el juez José Luis Calama, se realizaron en Madrid, incluyendo el despacho de Zapatero y las empresas 'What the Fav', 'Softgestor' e 'Inteligencia Prospectiva'. Las hijas del expresidente, presentes durante el registro de su agencia de publicidad, están colaborando con las autoridades. Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las sedes de tres empresas, entre ellas, la de sus hijas, en el marco de la causa sobre la aerolínea Plus Ultra por el que la Audiencia Nacional le imputa.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la Policía está practicando estos cuatro registros, todos ellos en Madrid.

Se trata en concreto del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, muy próximo a la sede del PSOE; y las empresas 'What the fav' -agencia de publicidad, propiedad de sus dos hijas-, 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.

En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras. Las fuentes consultadas también indican que, por orden del juez, se han entregado requerimientos de información en la Sepi.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

Las hijas de Zapatero, presentes en el registro de su empresa de publicidad en Madrid

Las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, junto con su abogada, han estado presentes en el registro que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han estado realizando desde primera hora de este martes en la sede de su empresa, la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.'. Según ha podido saber laSexta, las hijas de Zapatero, que no están siendo investigadas, están colaborando con los agentes.

A las 09:45 horas han empezado esta actuación por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

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