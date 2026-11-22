Los detalles Según ha afirmado la presidenta madrileña, Sánchez está utilizando "ideológicamente y sectariamente" a los alumnos para intentar que las proclamas de los profesores "intenten retorcer la opinión pública".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado duramente a Pedro Sánchez, llamándolo "el cobarde de la Moncloa", por su apoyo a las huelgas educativas. La controversia surge después de que Sánchez exigiera a la Comunidad de Madrid revocar una orden de neutralidad docente, comparándola con la censura franquista. Ayuso, desde un mitin en Alcalá de Henares, acusa a Sánchez de amenazar la paz en las aulas madrileñas y de utilizar a los estudiantes con fines ideológicos. Según Ayuso, el presidente se estaría vengando de la consejera de Educación por su papel en una comisión de investigación que involucró a la esposa de Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Pedro Sánchez, al que ha llamado el "cobarde de la Moncloa", por "jalear a las huelgas educativas" después de que el presidente del Gobierno exigiera a la Comunidad de Madrid revocar la orden de neutralidad docente, a la que ha comparado con la censura del franquismo.

"No es un fake. No es una exageración. Es la represión volviendo a nuestras vidas", ha afirmado Sánchez en un mensaje en sus redes sociales.

Una exigencia que ha recibido la respuesta de la presidenta madrileña desde el mitin que ha celebrado en Alcalá de Henares: "Hoy Sánchez nos amenaza de nuevo y dice 'no habrá paz en las aulas de Madrid'. Digo 'ya está el francomodín'".

"Como salió con el traje ese marrón color urnas de cartón se les pasó el 'francomodín'. Como tiene a todos los asesores imputados o condenados, alguien le dijo 'se nos pasó el 20N'. 'Pues hago un batiburrillo 20N, PP Madrid, Ayuso' y tenemos la nueva amenaza del cobarde del presidente que España está sufriendo", ha añadido la presidenta madrileña.

Ayuso considera que el presidente del Gobierno "está jaleando a las huelgas educativas más feroces y violentas que se recuerdan porque es un cobarde": "¿Por qué lo hace? Porque se está vengando de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, la mujer que llevó a su mujer a sentarse en la comisión de investigación de la Asamblea. Desde entonces está en el punto de mira de la Moncloa".

La presidenta madrileña ha llamado "cobarde" en varias ocasiones a Sánchez, también por "utilizar la educación de todos los niños, dejar a los alumnos de la PAU sin clases fundamentales para su futuro porque ha decidido que no va a haber paz en las aulas de Madrid".

"El cobarde de la Moncloa utiliza ideológicamente y sectariamente a los alumnos de la Comunidad de Madrid para intentar que esas proclamas que son falsas intenten retorcer la opinión pública", ha sentenciado.

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