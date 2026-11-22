El contexto 'Aquí vive la Puta PSOE C.Silva', se puede leer en la imagen que la socialista gallega ha compartido en sus redes social, acompañado de un texto en el que denuncia que esto se debe a la "derecha y la ultraderecha".

Carmela Silva, candidata socialista al Senado, ha denunciado pintadas insultantes en la vivienda de su hijo en Vigo, atribuyéndolas a la "derecha y ultraderecha". A través de sus redes, Silva ha recibido un amplio apoyo político, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, quien ha defendido la "buena educación y política" frente al odio. Rebeca Torró y el PP Gallego también han expresado su rechazo. José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón han destacado el carácter machista de los ataques, criticando la divulgación de información personal. Silva ha reafirmado su compromiso político y llamado al voto socialista para combatir estas actitudes.

La candidata socialista al Senado Carmela Silva ha denunciado este domingo la aparición de pintadas con insultos en la vivienda en la que reside su hijo en Vigo. La política gallega ha hecho pública la situación a través de sus redes sociales, donde ha recibido una oleada de solidaridad, tanto desde las filas socialistas como desde otras formaciones.

'Aquí vive la Puta PSOE C.Silva', se puede leer en la imagen que la socialista gallega ha compartido en sus redes social, acompañado de un texto en el que denuncia que esto se debe a la "derecha y la ultraderecha".

Carmela Silva ha asegurado que este tipo de ataques no conseguirán silenciarla ni condicionar su actividad política. "Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra. No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo", ha asegurado.

En este contexto, la candidata socialista ha aprovechado su publicación para realizar un llamamiento a la participación electoral y al voto socialista para frenar este tipo de comportamientos.

Apoyo político

La denuncia pública de la pintada ha generado una respuesta de solidaridad por parte de representantes políticos de diferentes formaciones y provincias, que han utilizado las redes sociales para trasladarle su apoyo y condenar la aparición de los mensajes ofensivos en la vivienda de su hijo. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha reivindicado en una publicación de la red social X la "buena educación y la buena política" frente al odio y los insultos. "No nos pararán. Todo mi cariño a Carmela y su familia", ha trasladado.

En este sentido, la secretaria de Organización y Portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado que las elecciones del 29 de noviembre también van de "parar el odio y el fascismo". "Toda mi solidaridad Carmela, no nos van a amedrentar. No pasarán. La fuerza de la gente no lo va a permitir", ha zanjado.

El Partido Popular Gallego ha citado la publicación de la socialista para manifestar su rechazo a lo sucedido y condenar "cualquier tipo de agresión o violencia" independientemente de los colores políticos. Así, desde la formación popular han querido dejar claro que este tipo de actuaciones no tienen cabida en una sociedad democrática y han enfatizado que en democracia esto es "inaceptable". Al hilo de ello, el presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también se ha pronunciado sobre los hechos, expresando su rechazo ante la aparición de las pintadas: "Cosas como esta son impresentables".

En las filas socialistas gallegas, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado su respaldo a Carmela Silva y ha puesto el foco en el componente machista de los insultos. Besteiro ha subrayado que "un insulto machista escrito en la puerta de su casa a una semana de las elecciones no tiene cabida en la política ni en la convivencia".

Además, ha cuestionado la publicación por parte del PP de Vigo de información relacionada con el domicilio de la familia de Silva. En este sentido, ha advertido de los riesgos que supone hacer públicos detalles vinculados con la intimidad y el entorno familiar de una persona. "No sé quien esta detrás de lo que ocurrió hoy, pero señalar la intimidad de una persona nunca es inocente. Hay limites que nunca se deberían cruzar", ha manifestado Besteiro. Por su parte Abel Caballero, alcalde de Vigo, tilda estas pintadas como "un acto de terrorismo".

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, también ha trasladado todo su apoyo a Carmela Silva y ha condenado el carácter machista de los ataques. La dirigente nacionalista ha lamentado que las mujeres que participan en política continúen teniendo que soportar situaciones depor parte dey "se hagan valer en todos los ámbitos". "No lo van a conseguir, ni un paso atrás", ha concluido.

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