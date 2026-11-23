Los detalles El paredón de El Terrer, conocido también como el paredón de España, constituye "uno de los espacios más representativos de la represión ejercida por la dictadura franquista durante la posguerra", expone la resolución ministerial.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el proceso para declarar el paredón de España en Paterna, Valencia, como lugar de memoria democrática. Este sitio, conocido también como el paredón de El Terrer, fue escenario de la represión franquista, donde miles de personas fueron fusiladas entre 1939 y 1956. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el acuerdo que inicia este procedimiento, anotando el lugar en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. La preservación de la memoria ha sido posible gracias a familiares, asociaciones e investigadores, destacando el papel del enterrador Leoncio Badía Navarro en la identificación de las víctimas.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento para la declaración como lugar de memoria democrática del conocido como el paredón de España, situado en Paterna (Valencia), donde fueron fusiladas miles de personas durante la dictadura franquista.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el acuerdo que da inicio a este procedimiento y establece su anotación preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y la aplicación provisional del régimen de protección previsto para los lugares inscritos en ese inventario por su significación histórica y simbólica.

El paredón de El Terrer, conocido también como el paredón de España, constituye "uno de los espacios más representativos de la represión ejercida por la dictadura franquista durante la posguerra", expone la resolución ministerial.

Miles de personas condenadas por la jurisdicción militar franquista tras la derrota de la República fueron fusiladas allí a lo largo de 17 años: desde los primeros días de abril de 1939, tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad de Valencia, hasta el 10 de noviembre de 1956.

"Este enclave fue escenario de una violencia represiva que se prolongó mucho después del final oficial de la contienda y que afectó a miles de personas por su vinculación con la legalidad republicana, las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y las instituciones y movimientos sociales identificados con la República", indica la resolución.

Los registros consultados sitúan en 2.237 el número de personas fusiladas entre 1939 y 1956, aunque otras publicaciones utilizan la cifra de 2.238, y la mayor parte de las víctimas procedía de municipios de la provincia de Valencia, pero también hubo personas originarias del resto de la Comunitat Valenciana y de distintas partes de España.

El enterrador del cementerio de Paterna durante la posguerra Leoncio Badía Navarro contribuyó a la preservación de la memoria de las personas ejecutadas al introducir pequeños papeles con datos identificativos en botellas de vidrio que colocaba junto a algunos cuerpos.

El ministerio que dirige Ángel Víctor Torres señala que la recuperación de la memoria de este espacio ha sido fruto del trabajo continuado de familiares, asociaciones memorialistas, investigadores y Administraciones públicas, y que el cementerio de Paterna se ha configurado como un espacio de encuentro entre investigación histórica y arqueológica, memoria familiar y reconocimiento público.

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