Un juez abre diligencias contra el delegado de Gobierno en Madrid por el dispositivo en la etapa final de La Vuelta

Vista general del pelotón paralizado debido a las protestas pro-palestinas en la ciudad de Madrid durante la 21.ª etapa de La Vuelta a España 2025, una etapa de 108 km de Alalpardo a Madrid.

Los detalles Manos Limpias denuncia que el delegado "se jactó públicamente ante todos los medios de comunicación de que el evento había sido un éxito" cuando en realidad, dicen, la manifestación fue "tremendamente violenta".

El juez de Instrucción número 45 de Madrid ha iniciado diligencias contra Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, tras una denuncia de Manos Limpias. La denuncia, relacionada con el dispositivo policial durante la última etapa de La Vuelta a España y las protestas propalestinas, acusa a Martín de imprudencia grave con resultado de lesiones, desórdenes públicos y prevaricación administrativa. Manos Limpias critica que el dispositivo policial fue insuficiente y diseñado para fracasar, con órdenes de actuar con "guante blanco". A pesar de la violencia, solo hubo dos detenidos y 25 policías heridos, lo que genera críticas sobre la gestión del evento.

El juez de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias en relación al dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España con motivo de las protestas propalestinas, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado abre una investigación a instancias del sindicato, que le denunció por un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y otras infracciones.

Fuentes jurídicas indican que el procedimiento penal se abre por lesiones por imprudencia. La denuncia se sustentaba además en un delito de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, así como un posible delito de prevaricación administrativa.

El documento judicial de Manos Limpias recoge que con motivo de la finalización de La Vuelta ciclista a España en Madrid, el denunciado montó un dispositivo policial que, "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente".

Así, relata que las órdenes recibidas por parte de la Delegación del Gobierno estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes". Según Manos Limpias, "los mandos policiales denuncian que Interior les envió con las manos atadas". "Los agentes se quejan de que el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar", añade la denuncia.

"Solo" dos detenidos en una manifestación "tremendamente violenta"

"En definitiva, los antidisturbios aseguran que se les mandó al operativo con las manos atadas. Sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia, y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de kale borroka (terrorismo callejero)", agrega.

Asimismo, Manos Limpias denuncia que el delegado "se jactó públicamente ante todos los medios de comunicación de que el evento había sido un éxito, en el sentido de que la prueba no pudo practicarse, y que apenas hubo incidentes".

"Es evidente que hubo 25 policías heridos y únicamente dos detenidos. Sorprende enormemente que en una manifestación tremendamente violenta únicamente pudiera haber dos detenidos. Esta es la prueba evidente de que las órdenes emitidas por el denunciado consistían en guante blanco con respecto a los violentos", han añadido los denunciantes.

Por ello solicitan que se cite a declarar a los policías que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas y a los representantes de la principales organizaciones policiales que han condenado el dispositivo policial y las órdenes recibidas por parte de Martín.

