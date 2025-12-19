Espantada en el pleno del Ayuntamiento de Algeciras tras ver a un Landaluce que no acepta debates sobre su denuncia por acoso sexual

Los detalles Los miembros de PSOE y Vox han abandonado el pleno después de que José Ignacio Landaluce se negara primero a escuchar a la portavoz socialista y posteriormente escuchar que no hay constancia formal de la baja del alcalde de la formación 'popular'.

El pleno del Ayuntamiento de Algeciras quedó prácticamente vacío tras la polémica actuación del alcalde José Ignacio Landaluce, quien se negó a escuchar a la portavoz socialista y a debatir sobre la denuncia de acoso sexual presentada contra él. Landaluce afirmó haber renunciado a su militancia en el Partido Popular para minimizar el impacto en el partido, un movimiento que el PP parece haber aceptado. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento señaló que no hay constancia formal de su baja. Ante la falta de debate, miembros de PSOE y Vox abandonaron la sala, indignados por la situación y exigiendo explicaciones. Landaluce, por su parte, sigue al frente del ayuntamiento, sin intención de dimitir.

Prácticamente vacío. Así es como se ha quedado el pleno del Ayuntamiento de Algeciras después de que el alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce, actuara de una manera absolutamente bochornosa negándose a escuchar a la portavoz socialista y no admitiendo lugar a debate sobre la denuncia por acoso sexual presentada contra él.

"He renunciado a mi militancia para que el Partido Popular sea lo menos atacado posible por estas denuncias falsas que estoy teniendo", decía el alcalde en 'Espejo Público'. Un movimiento que ha parecido satisfacer al PP. "Bueno, saben que Landaluce se dio de baja del PP y como consecuencia se dio de baja también del grupo parlamentario popular. Por lo tanto, no tengo nada más que comunicar sobre este tema", se limitó a decir este jueves Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

Para el PSOE, esta información confusa que dieron los 'populares' sobre el caso no era suficiente y han pedido en el pleno una aclaración a Laudaluce. "Si sigue afiliado o no al Partido Popular", señalaba Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE en la localidad. El problema ha estado en que el todavía alcalde se ha negado a escuchar a la portavoz socialista y le ha quitado la palabra en varias ocasiones.

Y, por si fuera poco, el secretario del Ayuntamiento de Algeciras ha apuntado que como en ese momento aún no había constancia formal de la baja del PP del alcalde, no tenía que declararse no adscrito. Horas después, el PP ha confirmado este extremo, según ha informado EFE.

Una información que ha generado la indignación de miembros de PSOE y Vox, pero Landaluce sentenciaba que "sobre este tema no hay debate": "Voy a seguir estando al frente". Y como no lo había, los miembros de ambas formaciones han abandonado la sala. "No vamos a formar parte de este paripé como si aquí no pasara nada", defiende Arrabal.

Porque consideran que el contenido de esos chats en los que se denuncian los supuestos abusos del alcalde son gravísimos. Pero, mientras tanto, Landaluce permanece en su sillón del ayuntamiento sin visos a dimitir y, por lo visto este viernes, sin intención de admitir debates sobre un tema que considera "solamente un teatro".

