El peor fin de año para el PSOE: Sánchez afronta su balance de 2025 acorralado por los escándalos de acoso y corrupción

Entre líneas Una cascada de denuncias contra algunos de sus dirigentes han puesto a la formación contra las cuerdas, podría decirse que más que nunca, e incluso ha generado una crisis dentro del propio Ejecutivo.

Las últimas semanas de 2025 han estado marcadas por escándalos en el PSOE, con denuncias de acoso sexual y corrupción. El presidente Pedro Sánchez se encuentra en el centro de la polémica, enfrentando críticas internas, como las de Yolanda Díaz, quien exige cambios profundos en el Gobierno. La fragilidad parlamentaria se evidencia con socios de coalición pidiendo una remodelación del Ejecutivo. Junts y el PNV también presionan, sugiriendo elecciones anticipadas. En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello García, ha pedido una moción de censura. Sánchez, sin embargo, se mantiene firme en su liderazgo, abogando por propuestas y transparencia.

Las últimas semanas de 2025 se están viendo marcadas por el escándalo y la polémica en filas socialistas. Una cascada de denuncias de acoso sexual contra algunos de sus dirigentes y los casos de presunta corrupción han puesto al PSOE contra las cuerdas, podría decirse que más que nunca. Como cada diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará su balance de final de año, pero esta vez lo hará siendo el foco de toda polémica en el ámbito político.

Las sospechas por acoso sexual han impactado directamente en una de las principales banderas de la formación, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia". Esta será una de las principales cuestiones que se prevé que protagonicen la rueda de prensa del presidente, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los múltiples escándalos que ensombrecen cada vez más el Gobierno.

La polémica ha llegado incluso al interior del propio Ejecutivo. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba este viernes en 'Al Rojo Vivo' que el Gobierno "así no puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", señaló. "Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar. Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", añadió.

Dentro y fuera de prisión

Esta semana ha concluido para este partido con la puesta en libertad con medidas cautelares de la exmilitante socialista Leire Díez, la famosa fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.

Mientras tanto, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García siguen en prisión provisional sin fianza en Soto del Real. A toda esta situación se suma la fragilidad parlamentaria del Gobierno, que se ha vuelto a evidenciar al hilo de las denuncias de acoso contra el PSOE, empezando por sus socios en el Gobierno de coalición, que le han exigido una remodelación profunda del Ejecutivo, que el presidente no contempla.

Junts, que había roto con la formación socialista, tiende ahora la mano a sus enemigos políticos de ERC para negociar con los socialistas y sacar algún rédito para Cataluña de la "implosión" en la que ve al Ejecutivo. Y el PNV -uno de los apoyos de investidura más fieles- ha avisado de que o el PSOE frena esta "hemorragia de escándalos" o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar hasta que acabe la legislatura.

Por si no fueran pocos frentes abiertos, a esta recta final de 2025 se suman las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre, a las que el PSOE concurre en sus horas más bajas y con encuestas adversas, de modo que todo apunta a que tendrá su primera derrota en las urnas del nuevo ciclo electoral frente a una María Guardiola que asegura confiar en su inminente victoria con el PP.

"Una moción de censura" desde la Iglesia

Quien se ha sumado al aluvión de críticas contra el Gobierno ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello García, que ha reiterado que en la situación política actual es necesaria "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, propone que se convoquen elecciones, algo que han pedido en un sinfín de ocasiones sus rivales políticos, sobre todo en el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Ante este recado de última hora, que llega un día antes del balance de año, el líder socialista ha asegurado que "hay una cuarta opción" que el religioso no incluye: "Respetar el resultado aunque no te guste". "También le animo a lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, tiene la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca", ha añadido durante uno de los actos de campaña en Extremadura, en el que ha apoyado a Miguel Ángel Gallardo.

El jefe del Ejecutivo también ha sido atacado por las investigaciones judiciales a su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en diferentes causas relacionadas con posibles irregularidades en contratos y tráfico de influencias.

En medio de un clima de lo más tenso y con golpes contra el PSOE casi rutinarios, Sánchez no se pronunciado en exceso sobre las últimas informaciones que sacuden a su partido, pero sí parece tener clara su fórmula para resistir: "Afrontar los debates, proponer soluciones y optar por la verdad aunque duela". Todos estos temas a tratar podrían convertir el esperado balance de año de este lunes en histórico y marcar un antes y un después en una legislatura que cada vez se tambalea más y más.

