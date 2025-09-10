Ahora

Zaida Cantera, tajante con Junts tras su "no" a la reducción de la jornada laboral: "Están votando en contra de los trabajadores"

Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, critica la votación de Junts que junto a PP y Vox votarán en contra de la reducción de la jornada laboral. En el vídeo, los detalles.

Zaida Cantera

PP, Vox y Junts votarán en contra de la reducción de la jornada laboral, que lleva en 40 horas semanales desde el año 1983. La propuesta es la de reducir la jornada a 37,5 horas a la semana.

La portavoz de los de Puigdemont en el Congreso, Miriam Nogueras, ha justificado ese voto en contra en 'Al Rojo Vivo': dice que Junts está "a favor" de reducir la jornada, pero rechaza "disparar" a los empresarios, añadiendo que en el Gobierno de España "no tienen ni idea de la realidad en Cataluña".

"Esto afecta a los trabajadores, y a quien están dañando es a los trabajadores", afirma Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN.

"Y te podrán vender los maximalismos que quieran, pero lo cierto es que están votando en contra de los trabajadores", insiste Cantera. En el vídeo podemos ver al completo su opinión y el debate que mantiene con el asesor político Santiago Martínez-Vares.

