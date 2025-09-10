Insultos, crispación y el 'y tú más': los grandes clásicos vuelven al Congreso y marcan el inicio del curso político

¿Qué ha pasado? Sánchez y Feijóo han tenido su primer cara a cara en una jornada marcada por los duelos entre socialistas y 'populares'. Muñoz y Tellado han elevado más si cabe el tono contra Montero y Bolaños.

Mismo lugar, mismo tono y mismas formas. Pese a ver alguna cara nueva en el Congreso de los Diputados, el arranque del nuevo curso político ha sido bastante similar a la última sesión antes de las vacaciones de verano, con choques intensos entre las bancadas del PSOE y del PP, que se han llegado a cruzar insultos. Desde Vox también se ha insultado al presidente del Gobierno, algo que ha obligado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a intervenir para pedir orden y que se retiren las palabras de Santiago Abascal contra Sánchez.

Sin duda, el cara a cara más esperado era el de los dos líderes de los principales partidos políticos, con Sánchez respondiendo a los envites de Feijóo, que ha centrado su crítica al líder del Ejecutivo a la situación procesal que vive parte de su entorno. "Usted no tiene la cabeza en los españoles, solo le mueve el miedo", ha trasladado Feijóo a Sánchez, que ha mencionado a Begoña Gómez al asegurar que Sánchez ha convertido La Moncloa "en un centro de negocios con la mujer del presidente pluriimputada".

"El miedo a los jueces por lo que saben, el miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que habla en las urnas. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo pueda acabar en el juzgado", ha llegado a decir el líder del PP, ante un Sánchez que ha afeado a Feijóo su "plantón" al rey, jueces y fiscales por su ausencia en la apertura del Año Judicial. También le ha pedido que llame "genocidio" a la situación que se vive en Gaza: "Repita conmigo, señoría, es un genocidio".

Bolaños, contra Tellado y Álvarez de Toledo: "Ha caído en un abismo aún mayor"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tenido trabajo por partida doble al pedir rectificaciones tanto a Miguel Tellado como a Cayetana Álvarez de Toledo. En el caso del secretario general del PP, le instaba a rectificar sus palabras sobre "cavar una fosa" para el Gobierno, algo a lo que Tellado se ha negado, elevando -más si cabe- su tono desde su escaño del Congreso.

Bolaños se enfrenta a un Tellado enrocado en el bochorno: "El que sabe de fosas es Otegi, el que le hizo ministro"

"Han cantado Franco, el comodín; cuando están apurados, y el problema hoy es Begoña Gómez, tienen que sacar a Franco. Cuánta sobreactuación y poca vergüenza para tapar el fango. El que sabe de fosas es Otegi, el que hizo presidente a Sánchez y a usted, ministro. ¿Les ha felicitado hoy alguna organización terrorista? Para ustedes el día no es completo sin el aplauso de algún criminal", ha replicado Tellado, con un Bolaños que le ha afeado que haya "caído en un abismo moral".

Bolaños ha ido un paso más allá al llamar "embustera" y "difamadora" a Álvarez de Toledo, a quien dice que es "la cara del bulo" por propagar "el más cruel de los bulos en nuestro país, que es el 11-M", el cual "dejó hasta por escrito". Esta intervención ha generado un profundo malestar en la bancada del PP, que ha reclamado a Francina Armengol que registrase esos insultos en el diario de sesiones. Por su parte, Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de llevar a cabo "ataques implacables" contra el Poder Judicial y de pactar con quienes "llaman fascista al rey".

Debut con bronca de Ester Muñoz con Montero

Dentro de las caras nuevas hemos visto a Ester Muñoz estrenándose como portavoz parlamentaria de los 'populares', quien ha cargado contra María Jesús Montero por la corrupción que dice que existe en el Ejecutivo. La ministra de Hacienda ha contestado hablando de la "corrupción sistémica" que había en anteriores gobiernos del PP y recordando las palabras "guerracivilistas" de Tellado. "Ustedes tienen un partido con más de 150 imputados en casos de corrupción, con más de 180 condenas", le ha afeado Montero a Muñoz.

Incluso Torrente ha hecho acto de presencia en la sesión de este miércoles en el Congreso. Ha sido durante el choque entre Jaime de los Santos (PP) y Pilar Alegría, que le ha afeado no haber pedido disculpas por llamar "mujer prostituida" a la analista Sarah Santaolalla. "Usted tiene la cara como el cemento armado y a estas alturas todavía no ha encontrado ni un solo minuto para rectificar sus insultos o al menos pedir disculpas (…). Usted se ha convertido en un digno heredero de Torrente, en las formas y en el fondo es absolutamente lamentable", ha sentenciado Alegría.

Por su parte, De los Santos ha criticado que Alegría se haya hecho con el liderazgo de los socialistas en Aragón "a garrotazos": "Usted no hace nada bueno... sí, mentir desde el púlpito de la Moncloa y a garrotazos intentar hacerse un hueco en el Partido Socialista de Aragón, arrinconando a los afines al señor Lambán o haciendo lo que haga falta".