Albares critica la "hipocresía" del PP con el genocidio en Gaza: "¿Cuántos niños más necesitan para llamar a las cosas por su nombre?"

El ministro de Exteriores defiende que la ciudadanía española "no es antisemita" y se pregunta cuándo se va a plantar el PP contra "las calumnias e infundios contra el pueblo español".

José Manuel Albares lamenta la "hipocresía" y "cinismo" del PP al hablar sobre el genocidio de Israel en la Franja de Gaza y se pregunta "cuántos miles de palestinos y cuántos niños y bebés necesitan para conmoverse y apoyar al Gobierno de España" con las medidas promovidas por el Ejecutivo.

El ministro de Asuntos Exteriores se pregunta en Al Rojo Vivo cuándo va a "rechazar las calumnias e infundios contra el pueblo español", negando que la ciudadanía de nuestro país sea "antisemita". "Somos una sociedad plural y diversa. El PP siempre jalea al que agrede a España", lamenta el ministro.

"Somos muchos más los que queremos la paz y creemos en los Derechos Humanos y en las Naciones Unidas. Aquellos que son autoritarios, donde el pez grande puede comerse al pez pequeño, creen que han llegado su momento, pero somos mas los que creemos que la cooperación es mejor que la confrontación, defiende Albares en Al Rojo Vivo.