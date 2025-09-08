Junts da un nuevo revés al Ejecutivo y confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral

El contexto El próximo miércoles el Gobierno se someterá a una votación importante, la reducción de la jornada laboral, que con el 'no' de Junts ya confirmado, no saldrá adelante.

A pocas horas de la votación sobre la reducción de la jornada laboral en el Congreso, Junts ha confirmado que votará 'no', lo que impedirá que la propuesta del Ejecutivo prospere. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha mantenido su esfuerzo por lograr un acuerdo, afirmando que la votación es crucial para los trabajadores. Pese a ello, tras una reunión fallida entre Sumar y Junts, la formación independentista ha decidido votar en contra. Díaz ha criticado esta postura, señalando que quienes voten en contra actúan en detrimento de los trabajadores. La votación ya se había aplazado en julio por la falta de apoyo de Junts.

Hasta hoy, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no había perdido la toalla e insistía en que haría todo lo posible para sacarla adelante. Precisamente, Díaz ha insistido este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo que estaba en contacto con Puigdemont y que los de Junts aún "no habían desvelado su voto". La votación del miércoles, ha sostenido, "es muy importante para la gente trabajadora". El debate, ha dicho, es "muy claro" y está entre quienes quieren "que podamos vivir mejor" y quienes van a "golpear a los trabajadores y trabajadoras".

Según ha indicado Díaz, Junts habla de mejorar la situación de las pequeñas empresas, pero la dirigente de Sumar ha considerado que ahora "hay una gran oportunidad para modernizar el tejido empresarial mediano y pequeño en nuestro país".

Además, el pasado jueves Díaz dejó claro que presentaría la reducción incluso si PP y Junts la tumban. "Quien vote en contra, gobierna contra los trabajadores y los abofetea", aseguró Díaz en una entrevista en la Cadena SER.

Así, Díaz dijo que no se iba a levantar de esa mesa "hasta el último minuto". "Pasó lo mismo que con la reforma laboral, cuando la propuesta política del PP es que caiga el Gobierno es la indecencia en política. No dicen que quieren hacer con los trabajadores. Feijóo llegó a decir que estaba dispuesto a reducir la jornada laboral, pero llegaron los que mandan de verdad, la extrema derecha, y le mandaron ir hacia otro lado", criticó Díaz.

El pasado 15 de julio se tuvo que aplazar la votación sobre la reducción de la jornada laboral por la negativa de Junts a apoyar la medida impulsada por Yolanda Díaz para reducir la jornada a 37 horas y media a la semana.

Los equipos negociadores del Ministerio de Trabajo y de Junts se reunieron para abordar la viabilidad de la reducción de la jornada y constataron que las posturas todavía estaban demasiado alejadas como para que el partido liderado por Carles Puigdemont votase a favor en tan solo una semana. Por ello, en un comunicado, Sumar explicó que ambas formaciones decidieron darse tiempo para negociar un texto que se someta a votación después del verano.

Ahora, tras la reunión fallida entre Sumar y Junts, la formación independentista ha confirmado que finalmente votará en contra de la reducción de la jornada laboral.