Ahora

Sesión de alto voltaje

Bolaños se enfrenta a un Tellado enrocado en el bochorno: "El que sabe de fosas es Otegi, el que le hizo ministro"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP ha preguntado al ministro si "les ha felicitado alguna organización terrorista", por un Bolaños que le ha pedido -sin éxito- que se disculpe por sus palabras pidiendo "cavar una fosa" para el Gobierno.

Félix Bolaños y Miguel Tellado, enfrentados en el Congreso de los Diputados
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Félix Bolaños y Miguel Tellado han dejado uno de los encontronazos más tensos en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político. La intervención del secretario general del PP se avecinaba tensa por las palabras que pronunció la pasada semana, en las que pidió "cavar la fosa" del Gobierno, unas palabras que Bolaños le ha recordado a Tellado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reproducido la frase exacta de Tellado para que conste en el diario de sesiones. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", dijo el 'popular', unas palabras que, lejos de retractarse, reafirma desde la tribuna del Congreso.

"No fue un calentón, lo llevaba escrito", afea Bolaños ante un Tellado que ha intensificado sus ataques. "¡Han cantado Franco! Cuánta sobreactuación y poca vergüenza para tapar el fango. El que sabe de fosas es Otegi, el que hizo presidente a Sánchez y a usted, ministro. ¿Les ha felicitado hoy alguna organización terrorista? Para ustedes el día no es completo sin el aplauso de algún criminal", ha replicado Tellado.

Por su parte, Bolaños ha lamentado que Tellado haya "caído en un abismo moral". "¿Es ejemplar dejar plantado al rey para irte a la cuna de la Gürtel? ¿Es ejemplar desvelar una conversación con el rey y que la Casa Real desmintió? La ejemplaridad no puede estar más lejos del PP", asegura el ministro.

Las 6 de laSexta

  1. Polonia derriba varios drones rusos que "violaron repetidamente" su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania
  2. Sesión de control, en directo | Feijóo acusa a Sánchez de actuar "por miedo a los jueces" y el presidente le reprocha que "se ha mimetizado con la ultraderecha"
  3. Begoña Gómez declara de nuevo ante el juez Peinado, esta vez por un presunto delito de malversación
  4. Von der Leyen propone suspender el acuerdo comercial con Israel y sanciones a ministros ultras de Netanyahu
  5. Koldo García acordó reunirse con Delcy Rodríguez tres meses después de la salida de Ábalos del Gobierno
  6. Detenidos un hombre y una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé