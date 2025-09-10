Bolaños se enfrenta a un Tellado enrocado en el bochorno: "El que sabe de fosas es Otegi, el que le hizo ministro"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP ha preguntado al ministro si "les ha felicitado alguna organización terrorista", por un Bolaños que le ha pedido -sin éxito- que se disculpe por sus palabras pidiendo "cavar una fosa" para el Gobierno.

En la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político, Félix Bolaños y Miguel Tellado protagonizaron un tenso enfrentamiento. El secretario general del PP, Tellado, había pedido "cavar la fosa" del Gobierno, una frase que Bolaños recordó durante su intervención. Afirmó que Tellado no se retractó de sus palabras, sino que las reafirmó en el Congreso. En respuesta, Tellado intensificó sus ataques, mencionando a Franco y acusando al Gobierno de buscar el apoyo de criminales. Bolaños criticó a Tellado por caer en un "abismo moral" y cuestionó la ejemplaridad del PP, mencionando incidentes pasados relacionados con la Casa Real.

Félix Bolaños y Miguel Tellado han dejado uno de los encontronazos más tensos en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político. La intervención del secretario general del PP se avecinaba tensa por las palabras que pronunció la pasada semana, en las que pidió "cavar la fosa" del Gobierno, unas palabras que Bolaños le ha recordado a Tellado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reproducido la frase exacta de Tellado para que conste en el diario de sesiones. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", dijo el 'popular', unas palabras que, lejos de retractarse, reafirma desde la tribuna del Congreso.

"No fue un calentón, lo llevaba escrito", afea Bolaños ante un Tellado que ha intensificado sus ataques. "¡Han cantado Franco! Cuánta sobreactuación y poca vergüenza para tapar el fango. El que sabe de fosas es Otegi, el que hizo presidente a Sánchez y a usted, ministro. ¿Les ha felicitado hoy alguna organización terrorista? Para ustedes el día no es completo sin el aplauso de algún criminal", ha replicado Tellado.

Por su parte, Bolaños ha lamentado que Tellado haya "caído en un abismo moral". "¿Es ejemplar dejar plantado al rey para irte a la cuna de la Gürtel? ¿Es ejemplar desvelar una conversación con el rey y que la Casa Real desmintió? La ejemplaridad no puede estar más lejos del PP", asegura el ministro.