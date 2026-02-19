El juzgado solicita a la defensa de la víctima del exDAO el audio de la presunta agresión: "Es una buena noticia, se está moviendo"

Los detalles Jorge Piedrafita celebra que el caso "se está moviendo" y asegura que "se van a aportar las pruebas con todas las garantías".

Según la querella, el audio muestra cómo González intentó mantener relaciones sexuales con la víctima, a pesar de su rechazo expreso.

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del exDAO de la Policía Nacional, ha informado que la Plaza de Violencia Sobre la Mujer le ha solicitado el audio de la presunta agresión sexual denunciada por su clienta. Así lo ha anunciado en una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, una medida que ha considerado una "buena noticia".

La grabación es una prueba documental de 40 minutos que fue expuesta en la querella, pero que aún no habían presentado. Ahora, la Plaza que lleva la instrucción del caso ha solicitado su entrega para analizarla antes de las declaraciones del exDAO José Ángel González y la presunta víctima, previstas el 17 de marzo.

"Se van a aportar las pruebas con todas las garantías porque vamos a hacerlo como nos indica el juzgado. Es una garantía de que la prueba va a ser revisada con tiempo y calma por parte del juez", ha indicado Piedrafita.

El abogado ha considerado esta petición como una "buena noticia porque demuestra que el tema se está moviendo". "Creo que es importante que vaya rápido para la víctima", ha subrayado.

El audio se grabó en el domicilio oficial del ahora exDAO y, según esgrime la querella, mostraría cómo González intentó mantener relaciones sexuales con la víctima y la agredió sexualmente ante el rechazo expreso de ella.

Piedrafita ha calificado esta grabación de "estremecedora" y ha asegurado que se escucha "cómo (el exDAO) tenía un interés de mantener relaciones sexuales con ella, ella le dice que no y él sigue insistiendo y forzando hasta que finalmente consigue su objetivo de forma salvaje".

"Le dice que cómo le puede dejar así. Todo eso está grabado", ha añadido.

