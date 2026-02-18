Ahora

Escándalo en al policía

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía, sobre la posibilidad de que haya más implicados: "Hay muchas personas que ven y escuchan a su alrededor, el chófer, asesores..."

Jorge Piedrafita asegura que "se va a preguntar quién más lo sabía" en el entorno de José Ángel González y dirimir responsabilidades sobre un posible delito de encubrimiento en relación con la presunta agresión sexual a su representada.

MVT ABOGADO DAO

Podría haber más personas implicadas en presuntas agresiones sexuales como la que este martes causó la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha explicado en Más Vale Tarde que es "una sospecha que parte de una intuición, de la vivencia y de la rumorología".

Piedrafita ha asegurado que la víctima de esta presunta violación "tiene rumores de que no ha sido la única", y por ello ha reclamado que "si hay más víctimas, lo denuncien". "Alrededor del DAO hay muchas personas que ven y escuchan, como el chófer y otros asesores. Esa gente estaban algo sabe", ha añadido.

De hecho, ha explicado que a todas las personas que han rodeado a González en la Policía Nacional "se les va a preguntar quiénes más lo sabían" para dirimir quién habría participado en el encubrimiento de este caso.

Asimismo, ha destacado que la víctima está dispuesta a llegar hasta el final para que este caso tenga consecuencias en la cúpula policial. "Por mucha presión que tenga, me ha pedido que siga adelante para que caiga quien tenga que caer", ha concluido Jorge Piedrafita en Más Vale Tarde.

