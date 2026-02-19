Un problema en la infraestructura, un sabotaje o falta de prevención: las hipótesis de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz

Los detalles El informe subraya que, por el momento, "no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo", ya que aún falta conocer el resultado de muchas pruebas.

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el accidente ferroviario en Adamuz, que causó 46 muertes. El informe enviado al juzgado de Montoro detalla las líneas de investigación, incluyendo fallos en la infraestructura, falta de prevención, sabotaje y conducción negligente. Aún se necesitan pruebas para determinar la causa del descarrilamiento del tren Iryo y su colisión con el Alvia. La Guardia Civil ha solicitado datos a Adif sobre los rieles y a la CIAF para análisis de soldaduras. También investiga la posible falta de medidas preventivas, sabotaje y la actuación de los maquinistas, aunque no hay indicios de negligencia. El informe concluye que ninguna hipótesis puede descartarse o confirmarse completamente.

Un fallo en la infraestructura, falta de prevención, un acto de sabotaje e incluso conducción negligente. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y que dejó 46 fallecidos. Así lo muestra el informe remitido al juzgado de Montoro (Córdoba), en el que explica las vías de investigación que está siguiendo.

El cuerpo armado considera que todavía faltan pruebas para determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz, y que llevó a su inmediato choque con el de Alvia.

El documento, de 14 páginas y al que ha accedido laSexta, sostiene que todavía no puede resolverse la causa del accidente, ya que aún no se han finalizado diferentes actuaciones como la ITO (Inspección Técnico Ocular). Tampoco cuenta aún con los resultados de la CIAF ni los informes periciales solicitados.

La infraestructura

De esta manera, plantea que el accidente se pudo haber producido por un problema en la infraestructura ferroviaria, que podría venir de un carril o una soldadura defectuosa. En este sentido, la Guardia Civil ha solicitado a Adif datos sobre el lote de rieles de ese tramo. Del mismo modo, ha pedido a la CIAF poder realizar un análisis en laboratorio de las soldaduras.

En lo que respecta a una posible falta de prevención, la Guardia Civil investiga "si la falta de medidas preventivas o de supervisión impidió detectar la presencia de algún riesgo en la vía, como puede ser una rotura de riel o de soldadura".

Para averiguarlo, ha pedido información sobre reportes de trenes anteriores que circularon por la misma vía y de la última revisión del tramo afectado, entre otras.

¿Sabotaje?

Otra línea de investigación es la posible "actuación de sabotaje o terrorista", una hipótesis que fue descartada por la CIAF.

El documento expone que, a falta de saber si la CIAF dispone de "capacidad técnica para determinar la presencia de trazas mecánicas" que muestren si se usó una herramienta para el corte o alguna sustancia explosiva, la Guardia Civil ya ha pedido autorización para que el Laboratorio de Criminalística haga los estudios correspondientes.

Un accidente "sorpresivo"

Finalmente, también se plantea que el accidente se debiese a una posible conducción "negligente o imprudente". Concretamente, se investiga si la actuación de los maquinistas implicados en el accidente pudo influir "de manera indirecta (...) en el devenir de los hechos".

Aunque "este supuesto no se puede descartar de forma definitiva", ya que falta recopilar pruebas, el atestado sostiene que, en el caso del maquinista del Iryo, que salió ileso, se le hicieron pruebas de alcoholemia y drogas que dieron negativo. Esas pruebas, unidas a testificales, apuntan a que no hubo "ninguna actuación anómala, negligente o imprudente".

Lo mismo aporta sobre el maquinista del Alvia, fallecido en el accidente. Considera que fue "un accidente totalmente sorpresivo y sin tiempo de reacción para el maquinista".

Así, la Guardia Civil concluye este informe reiterando que, por el momento, "no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo".

