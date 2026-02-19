Ahora

tensión en EEUU

Las iglesias, objetivos también del ICE: detenidos dos chicos a las puertas de un templo pese a la negación de la Casa Blanca de estas acciones

El contexto Ha ocurrido a las puertas de una iglesia en Nueva Jersey, donde hasta el pastor ha salido para intentar mediar con los agentes sin éxito. Los jóvenes han sido arrestados por, supuestamente, estar indocumentados, cuando iban de camino a misa.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos (EEUU) suelen ir a las puertas de las iglesias para detener a migrantes, como ya presenció un equipo de laSexta en Minneapolis, actuación que han vuelto a repetir en Nueva Jersey, donde han detenido a dos chicos a las puertas del templo al que solían ir cada día desde hace diez años. El pastor ha intentado mediar con los agentes, pero sin éxito.

Varios agentes del ICE se llevaron a un hombre detenido, le metieron esposado en el coche y se dirigieron hacia su siguiente objetivo: otro pasajero de un vehículo que inmovilizaron en mitad de la calle sin motivo aparente. "¿Pero también el otro muchacho? Si no están haciendo nada", se escucha en las imágenes captadas del momento.

Esto ha ocurrido a las puertas de una iglesia en Nueva Jersey, donde hasta el pastor ha salido para intentar mediar con los agentes. Pero no sirvió de nada y se llevaron a los dos detenidos. Han sido arrestados por el ICE por, supuestamente, estar indocumentados, cuando iban de camino a misa.

"Es muy duro, muy duro. Son buenos chicos", ha afirmado Mercedes Cruz, mujer del pastor de la iglesia. Los dos son miembros activos de la iglesia cristiana Dios de Amor, ubicada a unos pocos metros de donde fueron detenidos. No es la primera vez que los agentes antiinmigración actúan cerca de una iglesia.

A principios de este mes una persona fue detenida durante un acto religioso para, más tarde, ser deportado. Fue arrestado dentro del perímetro de la iglesia, algo que desde la Casa Blanca han negado que fuese a ocurrir. "No arrestamos a nadie dentro de una iglesia", dijo hace una semana Tom Homan, el 'zar' de la frontera del presiente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto, como ha quedado registrado, ha resultado ser mentira.

