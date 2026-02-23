Ahora

Escándalo en la Policía

La segunda mujer que acusa de acoso al exDAO dice tener "vídeos y fotografías" que probarían la denuncia

Los detalles Esta segunda mujer está planteándose denunciar y ha contactado con el abogado Jorge Piedrafita.

El exDAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa convocada tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del COVID-19El exDAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa convocada tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del COVID-19Europa Press

La segunda mujer que acusa al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, de acoso es una vigilante de seguridad y se estaría planteando denunciar.

Según ha explicado el abogado Jorge Piedrafita a laSexta, la mujer le ha trasladado que vivía cerca de González y otros comisarios de la cúpula de la Policía Nacional, y que éste comenzó a acosarla.

Piedrafita ha expuesto que habrían intentado que se marchara porque estaba cerca del lugar donde los agentes hacían "fiestas". Ella no sabía que eran policías y se habría enterado viendo las noticias.

Asimismo, la mujer ha asegurado tener vídeos y fotografías que demostrarían estos presuntos hechos.

Se trata de la tercera mujer en ponerse en contacto con Piedrafita para denunciar acoso por parte de altos mandos de la Policía Nacional. La primera fue la que destapó el escándalo, conocido ya como 'braguetagate', y que podría implicar a miembros de la cúpula de la Policía.

Otra presunta víctima también habló con Piedrafita la semana pasada por un presunto acoso laboral por parte de otro comisario. Al igual que esta última mujer, estaba valorando presentar una denuncia.

