El tufo ultra de Feijóo en un "documento marco" para las negociaciones con Vox: asume sus postulados en migraciones y violencia machista

Los detalles Génova ha fijado unas "bases orientativas" sobre las que hacer todas las negociaciones en los gobiernos autonómicos.

El Partido Popular (PP) ha elaborado un "documento marco" para pactar con Vox y otras formaciones, evitando bloqueos electorales como el de Extremadura. Según laSexta, el texto refleja concesiones del PP en temas como inmigración y violencia machista, adoptando posturas de Vox. A cambio, Vox debe apoyar los presupuestos autonómicos donde gobiernen juntos. El documento busca guiar negociaciones para garantizar gobernabilidad y estabilidad. En inmigración, el PP critica la política actual y adopta un enfoque similar al de Vox. Condena la violencia machista, pero al mismo nivel que otras violencias. También promueve la prohibición del burka y rechaza políticas climáticas perjudiciales, abogando por medidas contra la okupación y prometiendo bajar impuestos.

El PP sabe que de ahora en adelante le va a tocar pactar con Vox en muchos territorios de España y, para estar preparado y evitar repeticiones electorales o bloqueos como el de Extremadura, ha creado un "documento marco" que sienta las bases de cualquier negociación (ya sea con el partido de extrema derecha u otras formaciones).

El texto, al que ha tenido acceso laSexta, da cuenta de las cesiones de los populares en cuestiones clave como la inmigración o la violencia machista, de las que han asumido los postulados del partido de Santiago Abascal. Todo ello, eso sí, a cambio de que Vox apruebe los presupuestos autonómicos de toda la legislatura en aquellos lugares donde gobiernen juntos.

Con ello, el PP busca "fijar unas bases orientativas, que guíen las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique". Además, asume en el presente texto que "los españoles están manifestando de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política".

Así, su objetivo es que la guía sea "única, vinculante y de aplicación en toda España" para "garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad".

Las cesiones del PP

De esta manera, al hablar de inmigración, el PP asegura que se "ha perdido el control" de la política migratoria de España y asegura que los niveles de migrantes en situación irregular son "intolerables". Una forma de expresarse muy similar a la que utiliza Vox.

La postura del PP sobre la política migratoria en su documento marco para las negociaciones

También condena la violencia machista, pero de forma tímida y al mismo nivel que el resto de violencias, alegando que "la condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca".

"Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo", esgrime el documento.

En este sentido, reconoce las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, como "el acceso al empleo, la conciliación y la brecha salarial". No obstante, defiende que "esos problemas se resuelven con políticas concretas y eficaces, no enfrentando a los ciudadanos por su sexo".

Además, asegura que seguirán promoviendo la prohibición del burka y el niqab, una propuesta tumbada la semana pasada en el Congreso e impulsada por Vox.

Siguiendo con los temas estrella de Vox, el PP rechaza en este marco "las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria". Además, tilda la okupación de "anomalía" y aboga por el "desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y seguridad jurídica plena para propietarios e inquilinos".

La postura del PP sobre las políticas climáticas

Sobre la política fiscal, se compromete a bajar los impuestos, ya que, afirma, "los españoles pagan demasiado para lo que reciben". Incluso emplea el término de "infierno fiscal".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.