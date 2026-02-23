La denunciante del exDAO reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados para proteger su identidad

Los detalles La defensa de la inspectora que denuncia al exDAO por agresión sexual toma esta medida después de que la querella y la identidad de la víctima haya sido filtrada en chats policiales.

La defensa de la inspectora que denunció al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, ha solicitado la protección de las pruebas entregadas, incluyendo audios y un listado de llamadas que, según la defensa, demuestran la agresión y coacciones posteriores. El material probatorio debe ser consultado solo en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar filtraciones. La querella también menciona al comisario Óscar San Juan, implicado en las coacciones. La denunciante, cuya identidad ha sido filtrada, ahora cuenta con protección policial las 24 horas. La defensa asegura que la víctima ha sido objeto de una "cacería" para desacreditarla.

La defensa de la inspectora que ha denunciado al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional José Ángel González por agresión sexual solicita la "plena reserva y salvaguarda" de las grabaciones y el material probatorio que entregó el viernes pasado.

El escrito, que también se presentó el viernes pasado, pide que la prueba pueda ser "consultada únicamente en la misma bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia" para evitar más filtraciones que vulneren la identidad de su representada.

Entre esas pruebas hay tres audios, uno grabado en el momento de la violación denunciada, y un listado de llamadas y conversaciones que, según la defensa de la víctima, demuestran la agresión sexual y las coacciones posteriores por parte del entonces número dos de la Policía.

En la querella se detalla el contenido de esas conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO que, al igual que el primero, ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

El letrado confía en que con estas pruebas se avance en la investigación contra José Ángel González y contra cualquier otra persona implicada "por acción o por omisión", incluido "quien haya intentado taparlo. "Se actuará contra todos, caiga quien caiga", ha asegurado.

Para esta defensa la víctima ha sufrido "una cacería para hacerle daño y desacreditarla", con publicaciones referidas a su vida personal que en su mayoría son "falsedades o medias verdades", cuando solo se debe investigar lo que ocurrió desde la agresión sexual denunciada, en lo referido a ambas partes.

El pasado jueves la denunciante se reunió con la actual DAO en funciones, Gemma Barroso, además de con la responsable de Seguridad Ciudadana de Madrid e integrantes del equipo psico-social correspondiente, y aceptó tener protección, de modo que cuenta con escolta las 24 horas del día. Esto es necesario porque "se ha filtrado su identidad" y ella quiere proteger su integridad y la de su familia, cuando aún "los tentáculos del exDAO llegan muy lejos".

