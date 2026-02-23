Ayuso reorganiza a los suyos en la Asamblea de Madrid tras sangría de Viciana, 'Los Pocholos' y su gurú educativo

Los detalles El grupo parlamentario del PP en la cámara madrileña ha acometido una reestructuración interna tras la dimisión de tres de sus diputados la semana pasada, en la que destaca el cambio en una de las portavocías adjuntas, que pasa a desempeñar Ainhoa García Jabonero.

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha realizado una reestructuración interna tras la dimisión de tres diputados. Ainhoa García Jabonero asumirá el cargo de portavoz adjunta, reemplazando a Elisa Vigil. Ignacio Catalá dejará su puesto como coordinador de comisiones, que será ocupado por Esther Platero. Ana Millán, investigada por prevaricación, pasará a ser coordinadora territorial, mientras que Isabel Vega será la nueva secretaria general del grupo, sustituyendo a José Virgilio Menéndez. El PP completará la reorganización para cubrir vacantes y definir roles de nuevos diputados en los próximos días.

Estos cambios han sido trasladados este lunes a los medios por fuentes del partido y se producen después de que la semana pasada dimitieran en bloque tres diputados (Pablo Posse, Carlota Pasarón y Mónica Lavín) afines al exconsejero de Educación, Emilio Viciana (cesado el lunes pasado), y al dramaturgo Antonio Castillo Algarra, a quien oposición y prensa han ubicado en el círculo de influencia de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta de reorganización interna del grupo del PP, efectiva a partir de la semana que viene, implica que Elisa Vigil dejará de ser una de las portavoces adjuntas, y su cargo lo ocupará Ainhoa García Jabonero, que ejerce como portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. El otro diputado que desaparece de la dirección del grupo es Ignacio Catalá, que era coordinador de comisiones, puesto que desempeñará en adelante Esther Platero.

La reorganización incluye un cambio de cargo de Ana Millán, vicesecretaria primera de la Asamblea y vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, y que está investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa cuando era concejala en Arroyomolinos. En el caso del supuesto acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, la concejala denunciante mantuvo una reunión con Millán y el con secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, antes de entregar su acta municipal, dejar la política y darse de baja como militante popular en octubre de 2024.

Millán ocupará en adelante el puesto de coordinadora territorial. Fuentes del PP han indicado a EFE que, hasta ahora ejercía como coordinadora institucional, un cargo que no constaba hasta ahora en la información disponible en el portal web del grupo parlamentario del PP. Además, Isabel Vega, que era hasta ahora coordinadora territorial, pasará a ser la secretaria general del grupo en detrimento de José Virgilio Menéndez, quien se mantendrá en la dirección del grupo como coordinador institucional.

Desde el PP indican que, en los próximos días, se completará la reorganización del grupo para resolver las vacantes que dejaron en sus portavocías de área Posse (Educación, Ciencia y Universidades), Pasarón (Juventud) y Lavín (Familia y Asuntos Sociales), así como para determinar el rol de los tres diputados que les han sustituido (Eva Gallego, Irene Zamora y Paul Rubio).

