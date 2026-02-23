Abascal recurre al populismo e increpa a los medios para no hablar sobre la crisis interna de Vox: "No me entienden"

Mientras tanto... Vox expulsa a dos concejales que han mostrado su apoyo a Ortega Smith. El portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid asegura estar sufriendo "una purga peor que la de Stalin".

Santiago Abascal ha evitado responder a la crisis interna en Vox tras la negativa de Javier Ortega Smith a dejar su puesto como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, tal como solicitaba la cúpula del partido. Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Ortega Smith, quien comparó su situación con una "purga peor que la de Stalin", Abascal optó por criticar a los medios y no responder directamente. Mientras tanto, Vox ha suspendido cautelarmente a los concejales Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, quienes apoyaron a Ortega Smith. Abascal insistió en centrarse en los problemas ciudadanos, minimizando la importancia de las disputas internas.

Santiago Abascal ha evitado responder a la crisis abierta que están viviendo en Vox después de que Javier Ortega Smithse haya negado a dejar su puesto como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid tal y como le pedía la cúpula de la formación.

Al ser preguntado por las declaraciones que ha realizado Ortega Smith, en las que aseguraba estar sufriendo "una purga peor que la de Stalin", el líder de Vox ha decidido recurrir al populismo e increpar a los medios de comunicación para no responder a estas acusaciones.

"Los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", ha señalado, indicando que la portavocía de un grupo municipal es la última de sus preocupaciones.

Unas declaraciones que realiza al mismo tiempo que se da a conocer que Vox ha decidido suspender cautelarmente a los concejales Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, precisamente, dos de las personas que habían mostrado su apoyo a Ortega Smith y habían desacatado la decisión de designar a Arantxa Cabello nueva portavoz.

Abascal ha insistido en que no va a hablar sobre "el ombligo de Vox" porque quiere centrarse en "los problemas de los ciudadanos". "No me entienden. No sé cuál es la relación que tiene con sus jefes, si hace preguntas de manera voluntaria o porque le obligan", le ha señalado a un periodista de laSexta tras volver a preguntarle sobre este asunto recordándole que es algo que importa a sus afiliados.

De hecho, uno de los concejales suspendidos, Ignacio Ansaldo, es precisamente el afiliado número uno del partido, mientras que Ortega Smith es el seis.

A las críticas de Ortega Smith sobre las decisiones que está tomando el partido se han unido las de Carla Toscano, que ha señalado que se les está llevando a una situación "absurda". La concejal suspendida ha defendido que no se pueden acatar instrucciones que "rompen con las normas y el funcionamiento democrático" que deben regir los grupos municipales, ni instrucciones que atacan de manera arbitraria a "una persona inocente" que "se ha dejado la piel" por el partido, haciendo referencia al portavoz de Vox en el Ayuntamiento e Madrid.

