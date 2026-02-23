Vox cuestiona la neutralidad política de Felipe VI por su postura con Venezuela, Trump y Mercosur

Los detalles Según recoge 'El Periódico', los de Santiago Abascal han trasladado varias quejas a Zarzuela por el contenido de algunos discursos que ha proferido el monarca, como aquellos en los que pide frenar la polarización política.

Vox ha expresado su descontento con algunos discursos recientes del rey Felipe VI, considerando que no ha mantenido la neutralidad política que su cargo requiere. Según 'El Periódico', las quejas se centran en su postura sobre la intervención de EE. UU. en Venezuela y su referencia a los españoles liberados del país, así como su felicitación por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Uno de los discursos más criticados fue el dirigido a embajadores, donde el rey habló sobre el "derecho internacional" y la "transición democrática" en Venezuela. Vox también cuestionó el uso del término "retenidos" en lugar de "presos políticos". Además, critican la felicitación del rey por el acuerdo UE-Mercosur, que ha generado protestas. Zarzuela no ha comentado oficialmente estas críticas.

A Vox no le gusta el contenido de algunos de los discursos que ha realizado Felipe VI últimamente porque consideran que no ha respetado la neutralidad política que exige el cargo. Tan poco que incluso ha llegado a trasladar las quejas por ello a Zarzuela, según una información que ha adelantado el medio 'El Periódico'.

Según recoge el citado medio, las quejas en cuestión son por la postura que ha adoptado el monarca en temáticas como la intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, a su manera de referirse a los españoles liberados del país latinoamericano en los días posteriores o porque diera su enhorabuena por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, unas palabras que, para ellos, rompen la neutralidad política que debería tener el rey.

Uno de los discursos que menos agradó en el seno de la formación liderada por Santiago Abascal fue el que realizó el rey Felipe VI en su anual encuentro con los embajadores que España tiene en el mundo, realizada el pasado día nueve de enero en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por las fechas, el mundo seguía conmocionado por la intervención del Ejército de EEUU en la operación que culminó con la detención de Maduro. Y, en su discurso, el rey aludió a la importancia de respetar el "derecho internacional", misma postura que sostuvo Pedro Sánchez, así como mostró su deseo de que existiera una "verdadera transición democrática" en el país latinoamericano.

Tampoco gustó en Vox que, durante el mismo discurso, Felipe VI celebrara la liberación de los cinco españoles (y otros ciudadanos) que se encontraban "retenidos" en Venezuela. Como apunta 'El Periódico', la formación ultraderechista se quejó de que se utilizara la palabra 'retenidos' en vez de 'presos políticos', aunque hasta la propia oposición venezolana apuntó que dos de los cinco excarcelados no eran presos políticos como tal, motivo por el que Zarzuela optó por utilizar el mencionado término, como también hizo Moncloa.

Y también consideran los de Santiago Abascal que el rey rompió su neutralidad política al dar su enhorabuena por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cerrado tras 25 años de negociaciones y que ha provocado numerosas manifestaciones de agricultores y ganaderos.

Por último, añaden que la Zarzuela, de manera oficial, ha preferido no comentar estas críticas lanzadas desde Vox.

Una relación cambiante

Unas quejas que manifiestan el cambio en la relación de Vox con Felipe VI. Todo empezó con una firma, la de ley de amnistía. "El rey ha sido obligado por este Gobierno a firmar una ley", decían por entonces. De hecho, por esta norma le exigieron una respuesta al monarca.

Norma que despertó las protestas de la calle Ferraz. Concentraciones a las que asistió Santiago Abascal y en las que se vieron banderas con el escudo de los borbones recortado y en las que escuchamos cánticos hacia Felipe VI.

Desde entonces, el distanciamiento con la Zarzuela se ha ido cocinando poco a poco. Vox plantó a los reyes el 12 de octubre, el día de la Hispanidad. Y en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, aseguraron que no acudían a esos actos para no coincidir con Pedro Sánchez.

Por no decir que los de Santiago Abascal llevan dos años sin hacer referencias al discurso navideño de Felipe VI, unos en el que el monarca ha pedido cesar la "polarización". Según las fuentes recogidas por 'El Periódico', no lo hacen porque consideran que "unos y otros tratan de apropiarse de la figura del rey". Y la realidad es que poco queda de aquel partido que gritaba 'vivas' hacia el rey.

