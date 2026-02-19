El abogado de la víctima del exDAO asegura que está tranquila con los policías que la protegerán: "Confía en sus compañeros"

Jorge Piedrafita, abogado de la agente que ha denunciado por agresión sexual al exDAO de la Policía Nacional, explica que hoy ha habido una reunión con Gema Barroso, DAO interina, para hablar del dispositivo de seguridad para su cliente.

Jorge Piedrafita, abogado de la policía que ha denunciado al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional por agresión sexual, explica en Más Vale Tarde el dispositivo de protección que se ha puesto en marcha para garantizar la seguridad de su representada.

En el video sobre estas líneas, asegura que la víctima ha agradecido la predisposición de Gema Barroso, DAO interina, a la hora de estudiar la forma de darle protección.

Sin embargo, afirma que él ha pedido "que se ponga ya" tras haberse filtrado la identidad de su cliente y su teléfono, donde "la están bombardeando": "Ella teme por su integridad, por su domicilio personal y por el de su familia", señala.

Piedrafita confirma que esta tarde ha habido una reunión en el punto violeta donde la agente denunció la agresión con la propia Barroso, un miembro del equipo psicosocial y la responsable del dispositivo de seguridad que la va a proteger "para que al menos esté tranquila".

El abogado comenta que su representada está tranquila con los policías que se van a ocupar de su seguridad, ya que "entiende que son gente de la confianza de Gema Barroso y confía en ella". En este sentido, apunta que la agente "confía en su compañeros", ya que "muchos le han dado su apoyo".

