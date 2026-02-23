Una segunda mujer revela al abogado de la primera víctima haber sufrido una situación de acoso similar con el exDAO

El contexto La denuncia contra el exDAO José Ángel González podría no ser la única. El abogado ha señalado que otra mujer ha contactado con él para estudiar una posible denuncia tras haber vivido situaciones similares con el exDAO.

El abogado Jorge Piedrafita, que representa a una inspectora de la Policía Nacional que ha denunciado al exDAO José Ángel González por acoso, ha revelado que una segunda mujer ha contactado con él alegando ser también víctima del exDAO. Piedrafita ha solicitado la protección de las pruebas entregadas, que incluyen audios y registros de llamadas, para evitar filtraciones. Estas pruebas, según la defensa, demuestran la agresión sexual y coacciones por parte de González. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha solicitado estas evidencias para avanzar en la investigación. La denunciante está de baja desde julio por problemas de salud mental.

El abogado de la denunciante del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, Jorge Piedrafita, ha asegurado este lunes que una segunda mujer se ha puesto en contacto con él para trasladarle que también habría sido víctima de acoso por parte del exDAO.

El pasado viernes, Piedrafita explicó que otra agente le había hecho llegar el acoso laboral/sexual que habría sufrido por parte de un comisario de la cúpula.

Este lunes, la defensa de la inspectora que ha denunciado a González ha pedido la "plena reserva y salvaguarda" de las grabaciones y el material probatorio que entregó el pasado viernes para evitar más filtraciones que vulneren la identidad de su representada. Entre esas pruebas hay tres audios, uno grabado en el momento de la violación denunciada, y un listado de llamadas y conversaciones que, según la defensa de la víctima, demuestran la agresión sexual y las coacciones posteriores por parte del entonces número dos de la Policía.

En la querella se detalla el contenido de esas conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO que, al igual que el primero, ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

El letrado confía en que con estas pruebas se avance en la investigación contra José Ángel González y contra cualquier otra persona implicada "por acción o por omisión", incluido "quien haya intentado taparlo. "Se actuará contra todos, caiga quien caiga", ha asegurado.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye la causa, reclamó la semana pasada al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el exDAO tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

La denunciante, una inspectora de la Policía Nacional, se encuentra de baja desde el pasado mes de julio, cuando el primer día en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos informó a su superiora, Gemma Barroso, que no se encontraba en disposición de trabajar por un problema de salud mental. El abogado de la denunciante ha agradecido la "empatía" de esta comisaria hacia su defendida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.