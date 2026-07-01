Santos Cerdán solo quiere hablar de su libro: "Creo que soy una víctima y lo cuento bien clarito"

Los detalles Insiste en el respeto a la presunción de inocencia y pide que se lea el libro antes de hacer "interpretaciones que no son correctas".

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, presenta su libro 'La caída', donde denuncia el abandono y la soledad tras ser señalado por presunta corrupción. Cerdán se declara víctima y defiende su presunción de inocencia, instando a los periodistas a leer su libro antes de emitir juicios. Este miércoles, tras acudir a firmar en los juzgados, reiteró que no se siente maltratado y enfatizó que la presunción de inocencia es un derecho constitucional. Investigan su implicación en el caso Koldo y la trama Leire Díez, relacionados con presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Santos Cerdán quiere hablar de su libro, 'La caída', en el que denuncia el abandono y la soledad que ha sufrido desde que salió el primer informe de la UCO que le señalaba por presunta corrupción.

El exsecretario de Organización del PSOE se sitúa como víctima de lo ocurrido y defiende como nunca la presunción de inocencia. Este miércoles ha tenido que acudir a firmar a los juzgados y ha reclamado a los periodistas que "primero lean el libro y no hagan interpretaciones que no son correctas".

"Creo que el libro lo explica bien claro. Creo que soy una víctima y en el libro lo cuento bien clarito", ha subrayado el exdiputado. Cerdán también ha negado que haya ninguna advertencia, del mismo modo que ha rechazado sentirse "maltratado".

"Yo lo que pido, y lo digo bien claro en el libro, es que la presunción de inocencia para todos es un derecho. Creo que es de todos los españoles, constitucional. Y que se respete también mi presunción de inocencia", ha insistido, reiterando a los periodistas que lean el libro antes de hablar.

El socialista pasó casi cinco meses en prisión preventiva el año pasado y está investigado por el caso Koldo, dentro de la trama de presunto amaño de obras públicas y cobro de comisiones, y la trama Leire Díez.

En el primer caso, se le atribuyen posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. En la presunta trama para desestabilizar causas perjudiciales para el PSOE, se le atribuyen presuntos delitos como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros.

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