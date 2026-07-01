Más Vale Tarde patrulla el litoral gallego con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil

Esta unidad recorre el litoral para, entre otras cosas, buscar a gente que se salta las normas a bordo de su moto de agua o de su barco.

Un equipo de Más Vale Tarde ha acompañado al Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante un patrullaje por el litoral gallego. Los agentes van en busca de gente que, a bordo de sus barcos o sus motos de aguas, se saltan las normas.

Por ejemplo, solo las motos de agua suponen el 20% de las infracciones en el mar. Los agentes van en busca de los infractores en una lancha neumática para ver si cuentan con documentación o si están infringiendo alguna norma. Por ejemplo, descubren a varias motos de agua a gran velocidad en zonas de embarque.

Los agentes, desde su embarcación, avisan a los motoristas de que les van a hacer una inspección. Aunque los papeles de los jóvenes están en regla, descubren que no disponen del seguro de responsabilidad civil de la empresa de alquiler, una documentación que deberían llevar a bordo, como indica el agente.

La cámara capta a otra moto de agua que llega a más de tres nudos de velocidad a una playa. Esta entra por el medio, en un lugar muy cerca de los bañistas, cuando debería hacerlo por los laterales. Además, recoge gente, algo que está permitido, pero no en esa zona.

La inspección marítima se acerca a Sanxenxo, Pontevedra, una de las provincias de España donde más multas pone la Capitanía marítima por infracciones de motos de agua. Los guardias se acercan, entonces, a una embarcación de recreo que lleva el extintor caducado y, antes de salir a navegar, no han puesto el transpondedor de radar. El agente explica que este sistema permite que la embarcación pueda ser localizada.

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