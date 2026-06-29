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'La caída'

Cerdán relata su 'caída' en desgracia a través de su libro: "En cuestión de horas me encontré abandonado y vapuleado"

¿Qué ha dicho En su libro, que publica este martes y al que laSexta Clave ha tenido acceso, relata cómo vivió el momento en el Congreso en el que estaba leyendo el informe de la UCO durante el pleno.

Santos Cerdán publica su libro
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Santos Cerdán ha dedicado su tiempo libre a la publicación de su propio libro, uno que cuenta su historia bajo el nombre de 'La caída'. laSexta Clave ha tenido acceso a él un día antes de su venta y ha podido constatar el relato del exsecretario de Organización del PSOE con el que busca presentarse como inocente.

Uno de los momentos que aborda en el mismo es esa conocida imagen que dejó en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de junio de 2025 cuando, en mitad del pleno, él estaba leyendo el informe de la UCO en el que él era protagonista.

"Al principio intento mantener la normalidad, pero a medida que avanzo página a página, todo empieza a cambiar. El ruido, las voces, desaparecen (...) lo que leo no tiene sentido", afirma en el libro.

Ahora, un año más tarde, conocemos por primera vez su testimonio, el cómo vivió esos días. "Recibo una nueva llamada de Pedro Sánchez, ya habíamos hablado varias veces desde que apareció el informe. Me pide que vaya a la Moncloa", describe.

Es ahí cuando le comunica al presidente del Gobierno su dimisión como número 2 del PSOE, pero lo hace asegurándole que no se reconoce en las acusaciones que lee.

Un libro, de 156 páginas, donde Santos Cerdán denuncia el abandono y soledad que ha sufrido desde que salió el informe: "En cuestión de horas me quedé sin cobertura legal, sin respaldo político, sin recursos. Abandonado y vapuleado. Me encontré solo". Pasaje que recuerda mucho al de José Luis Ábalos.

Entre los momentos más duros, el exsocialista apunta a cuando acude al Tribunal Supremo y piden su ingreso en prisión: "Todavía recuerdo el momento de llamar a la familia para decirles que estaba a la espera (...). No me salían las palabras, únicamente unas lágrimas recorrían mi rostro".

Cerdán también aprovecha este libro para defender su inocencia y señalar a los medios: "El objetivo no es demostrar. Es sembrar. El titular no tiene que ser cierto. Tiene que ser creíble. Y una vez que es creíble... se repite".

Una narrativa que cierra agradeciendo a quienes han seguido a su lado. Son, dice, quienes marcan la diferencia.

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