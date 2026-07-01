Aznar se suma a la sombra del fraude electoral: ve las próximas elecciones como las "más importantes" porque está en juego "un cambio de sistema"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un desayuno informativo, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España).

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno ha instado a Feijóo a explorar la opción de una moción de censura con el apoyo de Junts: "Si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro".

José María Aznar ha instado a formar una "mayoría nacional" para desbancar a Pedro Sánchez y evitar lo que considera un "cambio de sistema" que amenaza la democracia. En un evento junto a Ester Muñoz, Aznar pidió a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que reúna una amplia mayoría centrada, capaz de atraer tanto a derecha como a izquierda. Sorprendentemente, Aznar no descarta contar con Junts, el partido de Carles Puigdemont, para lograr este objetivo. Considera que las próximas elecciones generales son cruciales, no solo para cambiar de gobierno, sino para preservar la nación constitucional.

José María Aznar vuelve a la carga contra Pedro Sánchez. El expresidente del Gobierno ha reclamado este miércoles la construcción de una "mayoría nacional" en las próximas elecciones generales para desbancar del poder al líder socialista y evitar un supuesto "cambio de sistema" que, alerta, ya está en marcha y supone una amenaza para la democracia.

Para ello, Aznar ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aglutine "una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda" que tenga "un programa capaz de suscitar una adhesión masiva". Una mayoría en la que ahora no parece incomodarle la presencia de Junts, ya que no ha dudado en tender la mano al partido de Carles Puigdemont alegando que "si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro", haciendo referencia a la posibilidad de contar con los votos de la formación independentista de cara a una hipotética moción de censura.

"Esa mayoría será nacional o no será", ha añadido Aznar en el desayuno informativo que ha compartido con la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, aludiendo a que la derecha debe ser capaz de captar a los votantes progresistas descontentos con Pedro Sánchez: "Por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica".

"Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán", ha apuntado, dejando caer de nuevo la hipótesis de que la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa supondría un cambio de régimen: "No tengo empacho en decir que serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática".

"No nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema, es decir, la supervivencia o la liquidación de la nación constitucional y la igualdad ante la ley, en primerísimo lugar", ha concluido José María Aznar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.