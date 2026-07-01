Iñaki López manda un claro mensaje a la ultraderecha y su negacionismo: "No es solo ser un ignorante, es hacer apología de la incultura más cerril"

El presentador ha destacado que este junio han muerto "mil compatriotas por causas ligadas a las altas temperaturas". "Pero, por lo visto, la salud de esos mil compatriotas muertos no debía ser prioridad nacional", ha concluido.

Iñaki López ha arrancado el programa de Más Vale Tarde de este miércoles con un mensaje muy claro a la ultraderecha y su negacionismo. "España, ese país con ocho siglos de presencia musulmana y un líder de ultraderecha que defiende teorías racistas, como que el Gobierno nos quiere reemplazar a todos por dóciles inmigrantes a las órdenes del 'Perro' Sánchez, o que el calentamiento global no existe y es otra zarandaja de esas inventada por hippies, perroflautas, globalistas y Soros", ha comenzado el presentador.

"Ayer mismo, en el Parlamento andaluz, el mandado de Abascal llamó cursi a la protección del medio ambiente y fanatismo climático a lo que defiende la comunidad científica mundial para proteger su tierra", ha señalado. "Porque actualmente Andalucía ha triplicado las zonas en proceso de desertificación por el abuso de regadío y el cambio climático que con tanto ahínco Vox niega, aunque ahí estén las lluvias torrenciales de este año como advertencia", ha resaltado.

Tras esto, ha recalcado que "el urbanismo salvaje, incluso en zonas inundables, agotar los pozos o secar los acuíferos condenan a Andalucía a ser la zona de expansión del Sáhara hacia el norte y a sufrir problemas de abastecimiento de agua en un futuro próximo". "Negar lo que defiende la comunidad científica —y que ya es evidente— no es solo ser un ignorante, es hacer, además, apología de la incultura más cerril".

"Por cierto, este mes han muerto mil compatriotas por causas ligadas a las altas temperaturas en el junio más caluroso desde que hay registros. Pero, por lo visto, la salud de esos mil compatriotas muertos no debía ser prioridad nacional", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido