La Guardia Civil registra despachos de la Diputación Cádiz y reclama contratos de patrocinios de conciertos

Los detalles Miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

La Guardia Civil ha registrado el Edificio Roma, sede de la Diputación Provincial de Cádiz, en una investigación secreta de un juzgado de Cádiz. Este edificio alberga el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, gestionada por Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente de la Diputación. Los registros incluyeron copiado de correos y discos duros. El portavoz de la Diputación, Juancho Ortiz, indicó que los agentes de Sevilla solicitaron información sobre contratos de patrocinio. El PSOE, a través de Juan Carlos Ruiz Boix, expresó preocupación y señaló posibles vínculos con blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha registrado durante la mañana de este miércoles el Edificio Roma, sede de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de una investigación de un juzgado de Cádiz y que está declarada secreta, según han confirmado fuentes próximas a la investigación citadas por 'EFE'.

El edificio Roma es la sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que gestiona el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, German Beardo (PP).

Los registros, que han incluido copiado de correos electrónicos y volcado de discos duros, se han realizado dentro de una investigación secreta y que también ha llevado a hacer otros en Sevilla.

El portavoz del Gobierno de la Diputación, Juancho Ortiz, ha informado de que los registros se han realizado por parte de agentes de Sevilla que se han personado en las dependencias para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

"En todo momento el personal que desarrolla su trabajo en dicha sede ha prestado su máxima colaboración, así como la institución, facilitando el acceso a toda la información del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que han solicitado", ha añadido la Diputación de Cádiz en una nota de prensa.

El PSOE pide explicaciones

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha expresado su "enorme preocupación" ante los registros que está llevando a cabo la Guardia Civil "en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y en la propia sede de la Diputación Provincial de Cádiz" y ha afirmado que están "expectantes y con incredulidad ante la información, todavía escasa, que llega de esta actuación".

"Esta es ya la segunda sede, la segunda Diputación Provincial de Juanma Moreno, que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales", ha manifestado en una nota Ruiz Boix, que ha denunciado "directamente a la cúpula del gobierno provincial", ya que el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, es uno de los afectados.

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