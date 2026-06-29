El manual de resiliencia de Santos Cerdán: una especie de libro de autoayuda sin las explicaciones prometidas

Los detalles Dice "que en política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan". Además, asegura sentirse "sin cobertura legal, sin respaldo político". "Me encontré solo", afirma.

Hace un año, Santos Cerdán, número dos del PSOE, fue encarcelado y ahora publica un libro titulado 'La caída', donde narra su experiencia. Se presenta como víctima de una cacería política tras acercarse a Puigdemont, sintiéndose abandonado y sin respaldo. Su libro, que cuesta 20 euros, es un relato de soledad y resiliencia, donde repite conceptos como "reputación" e "identidad". Aunque menciona a Pedro Sánchez, omite referencias a figuras como Leire Díez o Koldo García, y no aborda las acusaciones en su contra. Cerdán describe su caída en desgracia y su intento de reconstruirse tras la prisión. El libro, escrito y prologado por él mismo, es una reflexión sobre el precio de estar en el centro político. Concluye afirmando que "la verdad no siempre te libera, pero callar, seguro que te condena".

Hace un año, Santos Cerdán estaba sin dormir porque "entendió lo que ya estaba en marcha". Hace un año el número dos del PSOE entró en prisión y este martes publica un libro contándolo todo al que laSexta Clave ya ha tenido acceso. En él se ve como la víctima de una cacería desde el día que se acercó a Puigdemont, según dice. También dice "que en política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan". Además, asegura sentirse "sin cobertura legal, sin respaldo político. Abandonado y vapuleado". "Me encontré solo", afirma.

Sin embargo, no menciona a Leire Díez, ni a Koldo García, ni Servinabar. De Cerdán, aún sin juzgar, hay grabaciones hablando de dinero, un contrato que le hace poseedor de una constructora que recibía bastantes pagos públicos, hay dudas de cómo se financiaban muchos de sus gastos y fue él quien contrató a la fontanera Leire Díez para enturbiar la democracia. Y de todo esto no hay nada en su libro.

El manual de resiliencia de Santos Cerdán, titulado 'La caída', cuesta 20 euros por 150 páginas con letra grande, interlineado enorme e, incluso, fotos. No es complicado de leer y entre las imágenes que ha elegido no hay ni una personal. Todas son fotografías de actos, de reuniones, imágenes que para él representan lo que le ha llevado a su situación actual.

Habla del "precio de estar en el centro", de ayudar a Pedro Sánchez a ser secretario general, de ser —así se autodenomina— "el arquitecto de las mayorías imposibles", el negociador que hizo posible el sí de Puigdemont. Destaca la foto porque, dice, es el momento exacto que lo cambió todo.

También habla de cómo fue subiendo en el PSOE, hasta 22 veces nombra a Pedro Sánchez y a José Luis Ábalos solo una vez y muy de pasada. Ni una sola vez nombra a Leire Díez, tampoco a Koldo ni nada de lo que se va conociendo judicialmente, solo que no se reconoce en las grabaciones. El libro ha sido escrito por Santos Cerdán, publicado por Santos Cerdán y prólogo de Santos Cerdán. En resumen, que está solo. Y de eso habla, de la sensación de abandono y de cómo los que deberían sostenerle, o al menos pensar en su presunción de inocencia, se apartaron, le abandonaron. Describe una soledad física.

Es una especie de libro de autoayuda o un manual de comunicación en tiempos de crisis: repite palabras como "resiliencia", "reputación" e "identidad" con frases como: "Reconstruirse no es volver a ser el mismo, es decidir quién se quiere ser después de haber caído". Reconstruirse después de su paso por la cárcel, así habla de su primera noche en prisión. Dice que "la realidad allí no llega poco a poco. Se impone. La primera noche en la celda no es una experiencia. Es una bofetada".

Y acaba el libro con esta frase: "La verdad no siempre te libera, pero callar, seguro que te condena". Él, con este libro habla, aunque no aclara mucho.

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