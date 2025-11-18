Ahora

La UCO revela los gastos desmedidos de la mujer de Cerdán que incomodaron a la trama: "Le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. No son nada discretos"

Entre líneas El informe de la UCO señala que Paqui, la mujer de Cerdán, no trabajaba en Noran a pesar de que cobraba 1.900 euros al mes. Un caso que recuerda al de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien cobró casi 44.000 euros de las empresas públicas Tragsa e Ineco, aunque ella misma reconoció que nunca llegó a ir a trabajar.

Imagen de archivo de Santos Cerdán.
"La Paqui", la mujer del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se pasaba el día gastando, tanto que "todas las vendedoras de El Corte Inglés" la conocían. Así consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Cerdán al que ha tenido acceso laSexta.

El informe recoge conversaciones que revelan que Antxon Alonso, el socio de Cerdán, se quejaba del nivel de gasto que llevaba la mujer del ex secretario de Organización del PSOE. En una de ellas, Antxon le comentaba a su mujer Karmele lo derrochadora que era Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán.

"La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", le dice Antxon a su mujer. "Gastar y gastar", continúa diciendo y añade: "Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan y encima no son nada discretos". Precisamente, según recoge el informe de la UCO, Antxon aseguraba que todo eso había que pararlo de alguna manera.

La familia de Cerdán se enriqueció de la trama

El informe también revela que tanto la mujer, como la hermana y como el cuñado de Cerdán fueron enchufados en empresas de la trama, en Servinabar y las cooperativas Noran y Erkolan y que la familia disponía de una tarjeta de crédito.

En la página 185 del informe, la UCO dice que no consta que Paqui trabajara en Noran a pesar de que cobraba 1.900 euros al mes. Un caso que recuerda al de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, quien cobró casi 44.000 euros de las empresas públicas Tragsa e Ineco, aunque ella misma reconoció que nunca llegó a ir a trabajar.

En el caso de Paqui, la UCO recoge que, a tenor de la cláusula quinta, "la interesada" recibiría de la sociedad, en función de sus resultados económicos, "una cantidad mensual denominada anticipo laboral, con que se retribuye a los socios de la cooperativa".

En la nómina de Paqui correspondiente al mes de marzo, consta como beneficiaria de un anticipo laboral neto de 1.900 euros: cuantía exacta a cada una de las cinco transferencias que constan ingresadas desde Noran a la mujer de Cerdán en el periodo marzo-julio de 2018.

En cambio, apunta la UCO que, del análisis de los dispositivos y demás documentación física o digital, intervenida en los domicilios de Antxon Y Servinabar, "no se han localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios" por parte de la mujer de Cerdán en la sociedad cooperativa.

