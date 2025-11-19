José Apezarena revela los detalles del almuerzo en El Pardo por los 50 años de la restauración de la monarquía

Ha contado que el rey emérito "está muy enfadado con lo que está escuchándose aquí en España sobre su libro" y que el encuentro tiene "una dificultad": "Qué pasará si se organiza una fotografía de familia y si la reina Letizia decide que no quiere estar".

El rey emérito Juan Carlos I asistirá el próximo 22 de noviembre al almuerzo familiar que se celebrará en el Palacio Real de El Pardo para conmemorar el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía. Así lo ha confirmado José Apezarena, quien ha revelado algunos detalles del encuentro.

"Sí va a ir, aunque hubo un tiempo en que el propio Juan Carlos I se planteó si ir o no ir", ha contado en el vídeo sobre estas líneas. El motivo, según ha señalado Apezarena, es que el rey emérito "está muy enfadado con lo que está escuchándose aquí en España sobre su libro".

Sin embargo, su hijo, según ha relatado, le insistió diciéndole: "Papá, tienes que venir porque no es muy normal que se celebre la llegada de la monarquía y el que la trajo no esté en los actos". Ante esto le contestó que se lo iba a pensar y, finalmente, el rey emérito decidió acudir.

Sobre los presentes en la comida, ha señalado que "van a ir todos los posibles". "Lo que llamamos la familia Borbón, pero también algunos Grecia, la familia de juan Carlos I y Sofía va a estar representada en ese almuerzo. Van a estar todos lo que puedan", ha señalado.

El almuerzo, ha destacado, tiene "una dificultad": "Qué pasará al final si se organiza o no una fotografía de familia y si en esa fotografía la reina Letizia decide que no quiere estar". "Podría ocurrir que ni siquiera haya fotografía para no evidenciar que hay un enfrentamiento de doña Letizia con su suegro", ha resaltado.

Esta visita a Madrid, además, será rápida, ya que el rey emérito dijo que "o duerme en Zarzuela o en ningún sitio" y "Zarzuela ha dicho pues nada". Por lo que se volverá esa misma noche.

