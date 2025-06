Santos Cerdán ya duerme en prisión: el juez del Supremo ve "riesgo" real de destrucción de pruebas

El Tribunal Supremo ha decretado prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, tras considerarlo implicado en una trama de corrupción junto a José Luis Ábalos y Koldo García. A pesar de que Cerdán niega ser la voz en los audios presentados por la UCO, el juez Leopoldo Puente ha señalado "notabilísimos indicios" de su participación en delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La decisión se basa en el riesgo de destrucción de pruebas, dado que aún no se han registrado sus propiedades. Mientras, Ábalos y Koldo permanecen en libertad bajo medidas cautelares. Cerdán alega persecución política por su papel en la formación de un Gobierno progresista.

Este lunes, todas las miradas estaban puestas en el Tribunal Supremo, en la sala donde el juez Leopoldo Puente esperaba a Santos Cerdán para escuchar sus explicaciones. Pero el que fuera número tres de del PSOE, ha negado la mayor. Incluso le ha asegurado al juez, que no es su voz la que se escucha en los audios del informe de la UCO en el que se le señala como líder de la trama.

Finalmente, el juez Leopoldo Puente ha presentado un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza contra él. Cerdán ha ingresado en el Centro Penitenciario de Soto del Real, sobre las 16:40 horas de este lunes. El auto del juez del Tribunal Supremo es muy contundente. Leopoldo Puente considera que existen "notabilísimos indicios" de que Cerdán participara en la comisión de tres delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Sin embargo, la Unidad central Operativa de la Guardia Civil no solo ha señalado con sus informes a Cerdán. Para ellos, hay más que indicios de que era un triángulo en el que también estaban José Luis Ábalos, como el hombre en el poder; y Koldo García, como el gran conseguidor. Y es aquí donde encontramos la primera diferencia, pues ninguno de los dos investigados fueron enviados a prisión tras declarar ante el mismo juez. En el caso de Ábalos y de Koldo, el magistrado Puente consideró que con mantener las medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la declaración cada 15 días en sede judicial, era suficiente.

¿Por qué Cerdán entra a la cárcel y Ábalos y Koldo no?

Por ello, la pregunta clave es ¿por qué decreta su entrada inmediata en prisión? O, dicho de otro modo, entender por qué Leopoldo Puente ha decidido que Cardán entre en la cárcel y Ábalos y Koldo no. El magistrado descarta que el exdiputado socialista pueda cometer nuevos delitos si sigue en libertad, teniendo en cuenta que ha renunciado a su condición de aforado. Hay que recordar que unos días después de conocer su imputación, Cerdán entregó su acta de diputado y dimitió de todos sus cargos.

Eso sí, Puente asegura que el riesgo de fuga "nunca resulta enteramente descartable", porque "se desconoce aún la verdadera situación económica de Santos Cerdán y sus posibles contactos o recursos en el extranjero". Pero, sin duda, el argumento que más peso tiene en la decisión del juez de enviar a Cerdán a prisión al exsocialista es la existencia de "un riesgo cierto" de destrucción de pruebas. Un detalle importante y que el magistrado no vio tras escuchar las declaraciones de Ábalos o de Koldo. Por eso, ellos duermen en su casa y Cerdán ha pasado su primera noche durmiendo en una cerda de Soto del Real.

El juez cree que en el caso de Ábalos y Koldo ya se pudo registrar sus viviendas y sus dispositivos, tanto telefónicos como informáticos. Actuaciones que con Santos Cerdán aún no se han llevado a cabo. No ha dado tiempo, pues su figura no se conoció en esta trama hasta que la UCO presentó su informe y le señaló como líder necesario en una supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas a empresas, como Servinabar o Acciona. Pero, en un principio, todos los indicios se centraban en el exministro Ábalos y en su asesor, Koldo García.

Por ello, no ha habido tiempo para llevar a cabo "la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial", ni "ha sido objeto de un registro domiciliario". Dos realidades que nos llevan directamente al riesgo de destrucción de pruebas. No de fuga o de comisión de otros delitos, pero sí de hacer desaparecer u ocultar información clave para la investigación.

Más de 5.000.000 millones de euros en presuntas mordidas

Y es que, si hablábamos de un triángulo de corrupción con tres protagonistas, el juez Leopoldo Puente coloca a Santos Cerdán en la cúspide de una "organización criminal", que se habría formado junto a Ábalos y Koldo. Sin olvidarnos de otros colaboradores, que también podrían haber participado en esta presunta trama corrupta.

Una corruptela u organización dedicada a, y esto es textual del auto de prisión, "obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública". Así, le atribuye a Cerdán el papel de obtener de "los premios económicos, comisiones o mordidas". En el auto, también se estima que podrían haber recibido más de 5.000.000 millones de euros en comisiones.

Además, el magistrado ha visto indicios muy claros que apuntan a José Luis Ábalos, en su condición de ministro, como el hombre influyente que encomendaba "la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor Koldo", quien, "aunque en principio, carecía de toda competencia en esta materia, era el que, sin embargo, se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el Director General de Carreteras y con la Presidenta de ADIF, por la directa gestión de las adjudicaciones".

Y es que, el juez Leopoldo Puente ha dado total validez a las grabaciones incautadas por la UCO. Audios, que hemos ido conociendo y a las que ha tenido acceso laSexta, en las que se escucha hablar a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "No se advierte, en definitiva, razón alguna, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento de la investigación, para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas", decreta el juez del Tribunal Supremo en su escrito.

Ante todo esto, nos surge otra pregunta: ¿cuál es la defensa de Santos Cerdán? No ha sudado en asegurar que está imputado por la presión de "determinadas fuerzas disconformes con su decisiva participación en la formación de un Gobierno progresista". Es decir, según él, está durmiendo en la cárcel de Soto del Real por su papel en ¿cuál es la defensa de Santos Cerdán.