Del "parecía un monje" al silencio: el Gobierno, incómodo ante el demoledor informe de la UCO sobre Cerdán

A la espera de que Cerdán salga de la prisión de Soto del Real, en el Gobierno se vive con incomodidad el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Cerdán.

Muchos ministros han optado por el silencio, otros como Félix Bolaños se han limitado a decir que "es el momento de la justicia". Muy lejos de aquel respaldo a su ex secretario de Organización que mostraron cuando salió a la luz el caso Koldo, aunque por entonces no se sabía que la UCO tenía a Cerdán como cabecilla de la trama.

"Tiene mi confianza", llegó a decir Pedro Sánchez, mientras María Jesús Montero ponía "la mano en el fuego" por el ex secretario de Organización del PSOE. Hoy, fuentes socialistas a la Sexta dicen no entender nada, porque Cerdán, señalan, "parecía un monje".

Precisamente es la imagen que proyectaba de sí mismo. "Yo no tengo ningún miedo, yo no tengo nada de lo que defenderme, además", dijo cuando saltó el caso Koldo.

Ni en la víspera del primer informe de la UCO reconoció nada. Al ser preguntado por un periodista si él no había participado en ninguna adjudicación ilegal, Cerdán se mostró claro: "En ninguna".

Hace cinco meses, poco antes de que entrase en prisión él negaba el dinero, las grabaciones e incluso las participaciones en Servinabar. "Todo falso, no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero", decía sobre las mordidas. En junio, al ser preguntado por un periodista de laSexta, también negó su participación del 45% en Servinabar. "Es completamente falso. Yo no tengo ninguna sociedad", dijo.

Negaciones que reiteró ante el juez, al que también intentó convencer de que su vida era austera. "Tengo un único inmueble en propiedad que es la casa adosada en mi pueblo Milagro. Tengo un único vehículo, un Volvo en sistema tipo renting", dijo Cerdán.

