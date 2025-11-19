Los sitios de la trama del 2% que disfrutaba Cerdán: un céntrico ático, un piso de 1.600 € al mes y un restaurante de Chamberí

Más Vale Tarde visita algunos de los enclaves principales que la UCO ha identificado en la trama del 2% y donde Cerdán y su familia se gastaron miles de euros.

El informe de la UCO revela que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su familia se beneficiaron de una tarjeta de Servinabar, empresa que recibía el 2% del valor de obras públicas adjudicadas a Acciona. Servinabar pagó dos alquileres a Cerdán, incluyendo un lujoso ático en Chamberí por más de 44.000 euros. La familia también usó la tarjeta en un restaurante local, acumulando 49 visitas por 7.470 euros. Además, Cerdán utilizaba estrictas medidas de seguridad, reuniéndose en lugares discretos y con los móviles apagados. La trama también pagaba 1.600 euros mensuales por un piso franco en Madrid.

El desembarco de Santos Cerdán en Madrid estuvo sufragado por Servinabar. Según detalla la UCO en su informe, el exsecretario de Organización del PSOE y su familia se beneficiaron de una tarjeta de la empresa, que a su vez recibió el 2% del valor de obras públicas a Acciona.

Más Vale Tarde ha visitado los lugares que la Guardia Civil identifica como parte de la trama. En primer lugar, Servinabar llegó a pagar dos alquileres a Cerdán.

Uno de ellos era un céntrico ático de 160 metros cuadrados en una finca con seguridad, una terraza amplia y muebles a elección. Situado en la calle Hilarión Eslava, en la zona de Chamberí, tuvo un coste total de más de 44.000 euros.

Tanto el exdiputado socialista como su familia utilizaron la tarjeta de crédito de la empresa, entre otros sitios, en un restaurante de Chamberí, muy próximo a su vivienda. La cuenta que ha registrado la UCO es de 49 visitas que se saldaron por 7.470 euros.

Un camarero ha confirmado que eran habituales, mientras que un vecino ha destacado que Cerdán era "una persona absolutamente normal".

También era habitual ver a Paqui, la mujer de Cerdán, yendo de compras a grandes almacenes. "La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Es gastar y gastar", criticaba Antxon Alonso, dueño de Servinabar, en una conversación recogida por la UCO.

Santos Cerdán también empleaba exquisitas medidas de seguridad. Por ejemplo, se reunía con los móviles apagados o se daba cita en un piso franco en pleno centro de Madrid, donde citaba a empleados de Acciona. Por ese piso, la trama pagaba 1.600 euros al mes.

Los agentes de la UCO también tienen documentado que en el mítico bar de la movida madrileña, Pentagrama, Santos Cerdán y un directivo de Acciona se reunieron en varias ocasiones.

