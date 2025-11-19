Ahora

El informe de la UCO

Los sitios de la trama del 2% que disfrutaba Cerdán: un céntrico ático, un piso de 1.600 € al mes y un restaurante de Chamberí

Más Vale Tarde visita algunos de los enclaves principales que la UCO ha identificado en la trama del 2% y donde Cerdán y su familia se gastaron miles de euros.

los sitios de la trama
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El desembarco de Santos Cerdán en Madrid estuvo sufragado por Servinabar. Según detalla la UCO en su informe, el exsecretario de Organización del PSOE y su familia se beneficiaron de una tarjeta de la empresa, que a su vez recibió el 2% del valor de obras públicas a Acciona.

Más Vale Tarde ha visitado los lugares que la Guardia Civil identifica como parte de la trama. En primer lugar, Servinabar llegó a pagar dos alquileres a Cerdán.

Uno de ellos era un céntrico ático de 160 metros cuadrados en una finca con seguridad, una terraza amplia y muebles a elección. Situado en la calle Hilarión Eslava, en la zona de Chamberí, tuvo un coste total de más de 44.000 euros.

Tanto el exdiputado socialista como su familia utilizaron la tarjeta de crédito de la empresa, entre otros sitios, en un restaurante de Chamberí, muy próximo a su vivienda. La cuenta que ha registrado la UCO es de 49 visitas que se saldaron por 7.470 euros.

Un camarero ha confirmado que eran habituales, mientras que un vecino ha destacado que Cerdán era "una persona absolutamente normal".

También era habitual ver a Paqui, la mujer de Cerdán, yendo de compras a grandes almacenes. "La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Es gastar y gastar", criticaba Antxon Alonso, dueño de Servinabar, en una conversación recogida por la UCO.

Santos Cerdán también empleaba exquisitas medidas de seguridad. Por ejemplo, se reunía con los móviles apagados o se daba cita en un piso franco en pleno centro de Madrid, donde citaba a empleados de Acciona. Por ese piso, la trama pagaba 1.600 euros al mes.

Los agentes de la UCO también tienen documentado que en el mítico bar de la movida madrileña, Pentagrama, Santos Cerdán y un directivo de Acciona se reunieron en varias ocasiones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  2. El Supremo deja a Santos Cerdán en libertad provisional tras el informe de la UCO sobre sus mordidas
  3. Pérez Llorca formaliza su candidatura para relevar a Mazón: "Me veo capaz de llegar a un acuerdo con Vox"
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Cae una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España: tragaperras, ibéricos y bicis, entre sus objetivos
  6. Los alimentos ultraprocesados en el punto de mira: nuevos estudios alertan de su impacto devastador en la salud mundial