Santos Cerdán y su familia (incluyendo su cuñado) recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa

Los detalles El informe de la UCO del informe patrimonial del ex secretario de Organización del PSOE recoge que la trama Cerdán exigía un 2% en presuntos sobornos de constructoras.

Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y su familia se beneficiaron de Servinabar, usando su tarjeta de crédito con cargos de 33.574 euros. La esposa de Cerdán, Francisca Muñoz Cano, fue contratada por Noran, cooperativa financiada principalmente por Servinabar, recibiendo 9.500 euros. Su hermana, Belén Cerdán, recibió 22.324,51 euros de Servinabar y luego fue contratada por Erkolan. Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, trabajó para Servinabar, percibiendo 53.130,30 euros. Además, Servinabar pagó alquileres y muebles para Cerdán. La relación económica con Acciona, que incluyó proyectos en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, representó el 75,33% de los ingresos de Servinabar.

Santos Cerdán y su familia recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE al que ha tenido acceso laSexta.

A lo largo de 227 páginas, la UCO detalla que la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, fue contratada por Noran, cooperativa constituida entre Antxón y Koldo García en 2015, percibiendo un total de 9.500 euros, "siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa". Del mismo modo, su hermana, Belén Cerdán, recibió 22.324,51 euros entre febrero y junio de 2020 por parte de Servinabar, antes de pasar a ser contratada por Erkolan, quien se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290,43 euros.

Del mismo modo, el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, fue contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, siendo perceptor de un total de 53.130,30 euros. En el informe se recoge que Servinabar habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 euros en favor de Santos Cerdán, "pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste (…) por importe de 44.645,26 euros", así como haciéndose cargo de la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros.

Santos Cerdán y su entorno familiar habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar, con un último pago efectuado el día antes de la detención de Koldo García. El total de los cargos ascendió a 33.574 euros.

Sobre las adjudicaciones relativas a "Logroño", "Sevilla" y "Sant Feliú de Llobregať" que se encontraban en proceso de licitación y que acabaron con Acciona como adjudicataria de las mismas, habrían derivado presuntos pagos a Ábalos y Koldo que habrían sido gestionados por Santos. La UCO ha observado "una operativa común a los tres proyectos" mediante la cual Acciona y Servinabar firmaron un contrato de prestación de servicios mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe de adjudicación.

"Esta relación económica entre ambas sociedades-consistente en los tres proyectos mencionados y otros desarrollados en el presente escrito-, como se ha extraído del análisis de cuentas de Servinabar, habría supuesto al menos el 75,33% de los abonos percibidos por la sociedad administrada por Antxón, constituyendo de esta forma la relación con Acciona su principal fuente de financiación", detalla el informe.

Los mensajes de la trama: "Restaurantes fin de semana sí y otro también"

En una página del informe se recogen mensajes de Antxón Alonso, socio de Cerdán, a su mujer, Karmele, sobre los gastos de Paqui, esposa de Cerdán. "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", ironizaba, criticando que su tendencia a "gastar y gastar".

"Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan y encima no son nada discretos", criticaba Karmele.

Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta trasladan su "máximo respeto" ante el informe de la UCO sobre el patrimonio del que fuera su secretario de Organización, destacando que fueron "conscientes de la gravedad" de las investigaciones contra Cerdán "desde el primer minuto". "Este no es un Gobierno corrupto" defienden, insistiendo en que no hay más miembros del PSOE salpicados por esta trama.

