El colapso en las Urgencias ha convertido a Rosa en algo que no era: una enfermera insegura. Asegura sentir un miedo continuo a cometer un error que le viene cuando tiene que atender a una veintena de pacientes al día. Pacientes graves que necesitan un cuidado de calidad que no les pueden ofrecer.

La sobrecarga de pacientes no solo empeora la calidad en su atención, también repercute emocionalmente. Muchos, confiesa Lorena, han estallado estos días durante esos turnos donde todo se ha multiplicado: "Los familiares se ponen muchísimo más nerviosos. Nosotros también. Hace que te vayas a casa con mal cuerpo y llorando en el turno".

La frustración, cuentan a laSexta médicas del hospital de la Paz, en Madrid, ya ha pasado a formar parte del uniforme. "Asumes antes de llegar que vas a tener un día muy complicado. No es fácil venir siempre con esa misma sensación". "Tener que trabajar a destajo hace que uno no se vaya conforme a casa". Son algunos de los relatos de estas profesionales que no pueden más.

Situaciones que han desembocado en ocasiones en agresiones a los sanitarios. Como en el Hospital San Pedro, de Logroño, donde se han concentrado para denunciar la agresión, primero verbal y después física a un médico de Urgencias. Hace unos días, el agredido era un sanitario del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), al que llegaron a amenazar de muerte.

Los sanitarios movilizados aseguran que es urgente reflotar la sanidad pública. No pueden seguir jugando a una suerte de tetris en salas hospitalarias, tratando de colocar a los pacientes en camillas y butacas cuando no hay disponibilidad de habitaciones ni camas. Por ello, piden los medios y las manos necesarias para atendernos.

Oleada de huelgas y movilizaciones

Mientras los gobiernos autonómicos no pongan soluciones a las demandas de los médicos, los médicos mantendrán movilizaciones en varias regiones. De hecho, casi una decena de comunidades tiene previstas manifestaciones y paros para reclamar más personal y mejoras retributivas.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, retoma la huelga después del parón de Navidad. El sindicato AMYTS ha anunciado que vuelven a la huelga después de no lograr muchos avances en las negociaciones con la consejería de Sanidad. En Andalucía, el Sindicato Médico de Primaria la ha convocado a partir del 20 de enero.

En el caso de la Comunidad Valenciana se ha convocado huelga solo los días 17 y 18 de enero, tras infructuosas reuniones entre la conselleria y los sindicatos. Cataluña tiene previstas dos jornadas de huelga total para los días 25 y 26 de enero.

En Extremadura hay previstos paros para los días 26 y 27 de enero, pero están a un paso de una huelga indefinida que de confirmarse sería todos los lunes a partir del 30 de enero.

Los sindicatos CESMAragón y Fasamet han convocado una huelga para los días 23 y 24 de enero si el Gobierno aragonés no garantiza una Atención Primaria de calidad. Navarra mantiene la huelga en febrero, aunque desde la consejería esperan reconducir la situación y llegar a un acuerdo con los convocantes en las próximas reuniones. En Cantabria, el martes 17 de enero habrá una asamblea para analizar las medidas ya pactadas y ver si son necesarias nuevas movilizaciones.