Las imágenes de pacientes en camillas amontonados en los pasillos de los hospitales de diferentes puntos de España no son nuevas. Médicos y enfermeros llevan días denunciando una situación de "colapso" en las Urgencias de muchos hospitales, motivadas por los virus estacionales, la falta de espacios y de personal, y la saturación también de la Atención Primaria, encargada de hacer el cribado de pacientes antes de que lleguen a un hospital. Como consecuencia de ello, los pacientes pasan incluso días a la espera de recibir una cama en planta y tienen que dormir en los pasillos e incluso sentados en butacas.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) advierte que la carga asistencial llega al 40% en algunas comunidades autónomas, sin dejar de aumentar durante los primeros días del año, y haciendo que la situación de muchos centros sea "complicada e insostenible".

"Los servicios de urgencias y emergencias cada vez atienden a más pacientes como consecuencia de la situación en la Atención Primaria, y a esto se añade el hartazgo de estos profesionales ante la falta de reconocimiento de su especialidad médica, que ya es una excepción global", explican desde la sociedad científica.

Lo cierto es que es una situación que se está dando en muchos puntos del territorio español. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid han habilitado siete espacios extras para que los pacientes de Urgencias no estén en los pasillos. En el Hospital General de Valencia hay casi 60 pacientes ingresados en Urgencias en espera de poder tener una habitación en planta. Pablo García, en representación del sindicato SAE, asegura que en este hospital la situación es "bochornosa" con un déficit de más de 100 camas: "Los pacientes pasan hasta cuatro días aislados de sus familias y compartiendo espacios con otros pacientes. Ellos no están en condiciones y los sanitarios no pueden trabajar en condiciones", ha explicado a laSexta.

En el Hospital Universitario de la Ribera, también de Valencia, los sindicatos CSIF, CCOO, Simap, Satse, UGT y Usae celebran una concentración de protesta "por la pésima gestión". En Barcelona, en el Hospital Sant Boi tienen las Urgencias saturadas porque les han derivado pacientes de otras zonas sin aumentar las infraestructuras.

En el Virgen del Rocío de Sevilla se ha vivido una noche de "caos", según relatan los sanitarios, y han tenido que reubicar a pacientes en salas no habilitadas para Urgencias ante la falta de camas. También en Sevilla, en Lebrija, los vecinos protagonizan un encierro en un centro de salud para protestar por la mala atención que reciben.

Huelgas y movilizaciones por todo el territorio

Enlos médicos de Atención Primaria han decidido que irán a latras fracasar este miércoles las negociaciones con sus respectivas consejerías de Sanidad. La Comunidad de Madrid reanuda este mismo jueves la huelga suspendida el 22 de diciembre; y en Andalucía, el Sindicato Médico de Primaria la ha convocado a partir del 20 de enero.

En el caso de la Comunidad Valenciana se ha convocado huelga solo los días 17 y 18 de enero, tras infructuosas reuniones entre la conselleria y los sindicatos. En Aragón, el Comité de Crisis de Atención Primaria ha aprobado un calendario de movilizaciones que culminará con jornadas de huelga los días 23 y 24 de enero. Mientras que en Extremadura, el sindicato Simex ha fijado huelga por unas mejores condiciones de los facultativos los días 26 y 27 de enero. En Baleares y Canarias, un acuerdo de sindicatos y servicios de salud ha permitido desconvocarlas.

Tras la tregua navideña, y en un escenario de urgencias hospitalarias colapsadas, los sindicatos médicos preparan en más comunidades autónomas un calendario de movilizaciones para la última mitad de enero que afectará principalmente a la medicina de familia y a los pediatras.

Darias llama al entendimiento ante las huelgas

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado al diálogo y al entendimiento ante las convocatorias de huelga planteadas.

Darias ha respondido a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de la sanidad en España, tanto por la saturación de las urgencias de algunos hospitales, como por las huelgas previstas, sobre todo en Atención Primaria. Sobre el primero ha dicho que en la actual situación de postpandemia la circulación de los virus habituales en esta época ha vuelto a la normalidad, lo que provoca, entre otras consecuencias, el aumento de los ingresos hospitalarios.

En cuanto a las huelgas anunciadas, ha defendido que el ministerio de Sanidad ha ido aportando soluciones a los problemas que se han planteado con más de 1.000 millones de euros para reforzar la Atención Primaria y siguiendo la hoja de ruta conjunta trazada en el Consejo Interterritorial de Salud. "El Sistema Nacional de Salud necesita diálogo, entendimiento y sobre todo el objetivo conjunto de prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos de este país", ha concluido la titular de Sanidad.