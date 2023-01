El grave colapso que viven muchos hospitales de España está llevando a los profesionales a situaciones límite. El pasado domingo, un facultativo del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) fue víctima de una agresión y amenazas de muerte por parte de un paciente.

Javier Gutiérrez, médico de urgencias del centro, cuenta a laSexta cómo se dieron los hechos, con un paciente que le "insultó y amenazó de muerte".

"Me llamó hijo de puta, maricón, me dijo 'te voy a buscar'... Comenzó a perseguirme, se levantaron él y su familiar de la cama y me agarraron de la chaqueta. Lo único que podía hacer es ir hacia atrás", recuerda.

En ese hospital, el lunes se llegaron a atender a más de 600 pacientes, cuando lo normal está alrededor de unos 400. Este miércoles, el servicio se ha vuelto a saturar, con pacientes esperando más de seis horas para ser atendidos.